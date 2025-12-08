Ronaldo gọi cảm ơn ông Trump

Mối quan hệ thân thiết giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và siêu sao Cristiano Ronaldo đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế.

Ông Trump gặp mặt Ronaldo.

Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng cách đây vài tuần, ông Trump mới đây tiếp tục dành những lời khen cho siêu sao người Bồ Đào Nha và tiết lộ về một cuộc gọi đặc biệt giữa hai người.

Ông Trump và Ronaldo lần đầu gặp gỡ trong một sự kiện quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới tại Nhà Trắng. Khi đó, Ronaldo góp mặt trong đoàn đại biểu Saudi Arabia và có buổi trò chuyện riêng với Tổng thống Mỹ.

Tại sự kiện, ông Trump ca ngợi Ronaldo: “Cậu ấy là một người phi thường, không chỉ với tư cách vận động viên mà còn là một con người tuyệt vời. Được đón tiếp cậu ấy là một vinh dự lớn”.

Ông Trump còn tiết lộ rằng con trai ông, Barron Trump, cũng là một fan nhiệt thành của Ronaldo.

Sau chuyến thăm và những lời khen từ Tổng thống Mỹ, Ronaldo đã có động thái phản hồi bằng cuộc gọi cảm ơn. Ông Trump chia sẻ: “Cristiano Ronaldo, cầu thủ bóng đá vĩ đại, vừa gọi điện cảm ơn tôi vì chuyến thăm Nhà Trắng và Phòng Bầu dục tuần này. Cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Không thể tìm được ai tuyệt vời hơn!”.

Mối quan hệ thân thiết giữa ông Trump và Ronaldo được dự đoán sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý, khi cả hai đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu, vượt xa lĩnh vực thể thao hay chính trị.

