Ronaldo giành cú đúp giải thưởng ở Saudi Arabia

Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha đã được vinh danh là Cầu thủ hay nhất mùa do người hâm mộ bình chọn. Giải thưởng này được trao cho người có số lần được bầu là Cầu thủ hay nhất trận đấu nhiều nhất trong suốt mùa giải vừa qua.

Trong mùa 2024/25, Ronaldo có 15 lần được chọn làm Cầu thủ hay nhất trận sau 30 trận, nhiều hơn bất kỳ người nào khác tại giải.

Ngoài ra, Ronaldo còn chinh phục thêm danh hiệu vua phá lưới với 25 bàn thắng. Khả năng săn bàn nhạy bén đã khiến Ronaldo trở thành biểu tượng của câu lạc bộ Al Nassr.

Ngoài giải thưởng nói trên, Ronaldo còn chiến thắng ở hạng mục Bàn thắng đẹp nhất mùa với 19% tổng số phiếu bầu. Pha lập công ấn tượng nhất của CR7 diễn ra trong trận đấu với Al Riyadh ở vòng 27, khi Ronaldo thực hiện một cú volley tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc cao khung thành và giúp Al Nassr giành chiến thắng 2-1.

Trước đó, Ronaldo chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai bằng việc gia hạn hợp đồng với Al Nassr thêm hai năm. Thỏa thuận này sẽ giữ anh ở lại Saudi Arabia cho đến sau sinh nhật lần thứ 42, khẳng định cam kết của anh với câu lạc bộ.

Với mức lương cao nhất thế giới, hợp đồng mới của Ronaldo được cho là có giá trị khoảng 668 triệu USD trong hai năm.

