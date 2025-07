CAHN bỏ ngôi sao đắt giá, chọn cầu thủ Việt kiều

Dù đạt thỏa thuận sơ bộ với Andrey Ramos, CAHN bất ngờ rút lui và chọn chiêu mộ Adou Minh từ Hà Tĩnh.

Andrey Ramos không vượt qua bài kiểm tra y sinh của CAHN. Ảnh: FB Vasco da Gama.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, CLB Công an Hà Nội (CAHN) quyết định không ký hợp đồng với tiền vệ người Brazil, Andrey Ramos dù đôi bên từng đạt thỏa thuận sơ bộ. Lý do là Ramos không vượt qua bài kiểm tra y sinh do tiền sử chấn thương dai dẳng, khiến anh không đáp ứng yêu cầu thể lực của đội bóng.

Ramos, sinh năm 1998, từng là trụ cột của U17 Brazil dự World Cup U17 năm 2015. Anh trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Vasco da Gama và từng được định giá tới 5 triệu euro nhờ phong độ ấn tượng tại giải VĐQG Brazil.

Ramos từng ra sân 154 trận cho Vasco, ghi 11 bàn và có 9 kiến tạo. Tuy nhiên, kể từ khi rời đội bóng này, sự nghiệp của anh trượt dốc vì chấn thương.

Nửa đầu năm 2025, Ramos chỉ chơi 5 trận cho Athletic Club tại Serie B Brazil trước khi bị thanh lý hợp đồng. Dù giá trị hiện tại trên Transfermarkt vẫn là 800.000 euro - cao so với mặt bằng V.League - CAHN quyết định không mạo hiểm.

Song song đó, CAHN cũng không thể chiêu mộ tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa do Becamex TP.HCM từ chối đàm phán.

Ở chiều ngược lại, đội bóng ngành công an đạt được thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Việt kiều Adou Minh từ CLB Hà Tĩnh. Cầu thủ sinh năm 1997, mang hai dòng máu Việt - Pháp, ra sân 22/26 trận ở V.League 2024/25, thi đấu trọn vẹn 90 phút trong mọi lần góp mặt và ghi 1 bàn.

Adou Minh được đánh giá là một trong những trụ cột xuất sắc mùa giải của Hà Tĩnh. CAHN dự kiến công bố bản hợp đồng này trong tuần, chuẩn bị cho chiến dịch cạnh tranh danh hiệu mùa 2025/26.