Ngỡ ngàng với Manchester United

Khi Manchester United khép lại mùa giải 2024/25 với hiệu số bàn thắng bại -10, tức thấp gấp 10 lần so với mùa trước đó (-1), không cần phải là một chuyên gia chiến thuật cũng nhận ra vấn đề lớn nhất nằm ở hàng công. Trong bối cảnh ấy, tưởng chừng việc chiêu mộ một tiền đạo mới sẽ là ưu tiên hàng đầu, nhưng thực tế tại Old Trafford lại cho thấy một nghịch lý: họ vừa thừa người, vừa thiếu phương án.

Một cái nhìn nhanh vào danh sách đội một của Man United trên website chính thức sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng. 33 cái tên - một con số “khủng” cho mùa giải không đá cúp châu Âu.

Nhưng nếu gạt bỏ những người ngoài kế hoạch như Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia, cùng các tài năng trẻ như Dan Gore, Ethan Wheatley hay Tyler Fredricson, số lượng cầu thủ thực sự “có ích” chỉ còn 24 người - mức tối thiểu để duy trì một mùa giải đủ sức cạnh tranh.

Đáng chú ý, bốn cái tên “có vấn đề” nói trên đang tiêu tốn tới 825.000 bảng/tuần. Một con số phản ánh đúng kiểu tiêu tiền không toan tính mà Man United theo đuổi suốt thập kỷ qua.

Sancho, sau bốn năm thất vọng và chỉ còn một năm hợp đồng, gần như không có giá trị chuyển nhượng. Antony, dù tạo được một chút thị trường, cũng khó mang về hơn 30 triệu bảng - chưa bằng một nửa mức giá ban đầu. Rashford thì “gồng” cả về mức lương (300.000 bảng/tuần) lẫn thái độ, khiến phương án cho mượn trở nên khả dĩ nhất.

Về mặt lý thuyết, Man United không thiếu tiền đạo. Rasmus Hojlund (64 triệu bảng) và Joshua Zirkzee (36,5 triệu bảng) là hai thương vụ đắt đỏ liên tiếp. Nhưng thực tế, họ chưa bao giờ tạo ra cảm giác “đầu tàu” thực thụ trên hàng công.

Zirkzee, dù có tố chất kỹ thuật, không phải là trung phong kiểu mẫu. Còn Hojlund, dù ghi 10 bàn ở Premier League mùa qua, lại cho thấy sự non nớt trong di chuyển và dứt điểm - đến mức nội bộ CLB từng cân nhắc bán anh ngay mùa hè này. Thậm chí Inter Milan đánh tiếng hỏi mua tiền đạo người Đan Mạch hồi tháng 6.

Từ kỳ vọng đến vỡ mộng chỉ sau một mùa giải, Man United đang cảm thấy cái giá 64 triệu bảng cho Hojlund là một canh bạc không đáng có.

Man United, dưới thời Sir Jim Ratcliffe và tân GĐKT Jason Wilcox, đang cố gắng xây dựng lại nền tảng thể thao. Wilcox - người từng làm việc tại học viện Man City - “chấm” Liam Delap như một phương án hợp lý: giá rẻ, tiềm năng, và từng được theo dõi kỹ. Nhưng Delap chọn Chelsea, khiến Man United thêm một lần hụt hơi trên thị trường.

Tài chính là một nút thắt lớn khác. CLB công khai với hội CĐV rằng họ đang gặp khó trong việc tuân thủ quy định Profit and Sustainability Rules (PSR). Trong khi đó, một tiền đạo chất lượng giờ đây có giá tối thiểu 60-70 triệu bảng - nghĩa là gấp đôi ngân sách mà CLB sẵn sàng chi cho Delap.

Chính vì thế, những mục tiêu như Viktor Gyökeres hay Hugo Ekitike sớm trôi vào quên lãng, còn cái tên khả dĩ duy nhất còn lại - Benjamin Šeško - thì giờ cũng đã tăng giá chóng mặt. Dù từng từ chối Man United năm 2022, Šeško nhiều lần được đại diện đưa tới Carrington. Nhưng giờ đây, mức phí chuyển nhượng của anh dự kiến không dưới 55-60 triệu bảng, trong khi Leipzig không có lý do gì để bán.

Trong bốn mùa giải gần nhất, bản hợp đồng quan trọng nhất của Man United đều đến rất muộn: Harry Maguire (2019), Casemiro (2022), Hojlund (2023), Manuel Ugarte (2024). Lần nào cũng là thương vụ "nước rút", vừa thiếu chuẩn bị vừa khó tối ưu hiệu quả. Kịch bản ấy nhiều khả năng sẽ lặp lại với vị trí tiền đạo năm nay - chỉ khác là lần này, “Quỷ đỏ” không thể chờ thêm được nữa.

Với -10 hiệu số ở mùa vừa rồi - kém nhất trong top 10 Premier League - và số bàn thắng chỉ đạt 52 bàn trong 38 trận, hiệu suất ghi bàn của “Quỷ đỏ” thậm chí còn thua cả Crystal Palace (55 bàn). Đó là một sự thật không thể bào chữa. Nếu không giải quyết dứt điểm bài toán tiền đạo, mọi nỗ lực tái thiết chiến thuật hay tổ chức lại cấu trúc thể thao sẽ trở thành vô nghĩa.

Manchester United lúc này không cần một bản hợp đồng hào nhoáng, mà cần một chiến lược thoát khỏi “mớ bòng bong” nhân sự, tài chính và tâm lý. Để có được một số 9 đẳng cấp, họ phải giảm tải lương, thanh lý tồn kho và dứt khoát hơn trên bàn đàm phán. Nếu không, kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 sẽ chỉ là một bản sao của những thất bại cũ - với rất nhiều đồn đoán, nhưng chẳng có đột phá thực sự nào.

Old Trafford cần một “sát thủ” - không chỉ trong vòng cấm, mà cả trên thị trường chuyển nhượng. Và họ cần người đó ngay bây giờ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.