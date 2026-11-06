Ronaldo giải nghệ, Bồ Đào Nha mất hàng trăm triệu euro?

Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia không chỉ để lại khoảng trống lớn về chuyên môn mà còn tạo ra bài toán kinh tế cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Thương hiệu Ronaldo khiến Bồ Đào Nha mất bộn tiền. Ảnh: Reuters.

Sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn 23 năm của Ronaldo mang lại cho Bồ Đào Nha những thành công vang dội, trong đó nổi bật là chức vô địch EURO 2016 và UEFA Nations League 2019. Tuy nhiên, đóng góp của siêu sao 41 tuổi không chỉ giới hạn trên sân cỏ. Anh còn là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng thương mại lớn nhất của bóng đá thế giới.

Theo chuyên gia marketing thể thao Daniel Sa, Giám đốc Viện Quản trị Marketing Bồ Đào Nha (IPAM) tại Porto, việc Ronaldo giải nghệ khiến đội tuyển "mất đi tài sản cá nhân có giá trị lớn nhất từng gắn liền với thương hiệu quốc gia".

Ông nhận định sức mạnh thương hiệu Ronaldo trong hoạt động quảng bá của đội tuyển Bồ Đào Nha là đặc biệt và rất khó có cầu thủ nào thay thế trong ngắn hạn. CR7 không đơn thuần là một ngôi sao bóng đá mà còn đóng vai trò như một kênh truyền thông toàn cầu, giúp hình ảnh Bồ Đào Nha tiếp cận hàng triệu người hâm mộ.

Những con số nghiên cứu của IPAM chứng minh quan điểm của ông Daniel Sa. Theo khảo sát được thực hiện năm 2025, giá trị marketing của thương hiệu Ronaldo đạt khoảng 850 triệu euro, tăng 325% so với năm 2020. Anh đạt 88/100 điểm trong chỉ số danh tiếng thể thao và đạt điểm tuyệt đối ở nhóm tiêu chí doanh thu, mạng xã hội.

Đặc biệt, việc vượt mốc một tỷ người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội biến Ronaldo thành một nền tảng truyền thông độc lập, có khả năng tạo ra sức lan tỏa vượt xa phạm vi bóng đá.

Ronaldo là thương hiệu giúp mang đến doanh thu cho Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, ông Daniel Sa cho rằng FPF chưa phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ tài chính ngay lập tức. Tác động từ sự ra đi của Ronaldo sẽ phụ thuộc vào từng nguồn thu. Các hợp đồng tài trợ hiện tại khó bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi phần lớn doanh nghiệp ký kết dựa trên quyền thương mại của đội tuyển và uy tín của liên đoàn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một cầu thủ.

Bên cạnh đó, Bồ Đào Nha vẫn sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu và thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn. Đây là những yếu tố giúp đội tuyển duy trì sức hấp dẫn với các nhà tài trợ. Chuyên gia Daniel Sa nhấn mạnh chưa có đủ dữ liệu để khẳng định doanh thu của liên đoàn sẽ sụt giảm đáng kể sau khi Ronaldo giải nghệ.

Tuy nhiên, hai lĩnh vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất là doanh số bán sản phẩm và sức hút tại thị trường quốc tế.

Trong nhiều năm, chiếc áo số 7 của Ronaldo trở thành một sản phẩm thương mại mang tính biểu tượng, được người hâm mộ trên toàn thế giới săn đón. Việc không còn CR7 trong đội hình có thể khiến nhu cầu mua áo đấu và các sản phẩm gắn với hình ảnh đội tuyển giảm sút.

Về doanh số bán vé, thị trường trong nước được dự báo ít chịu tác động hơn. Ngược lại, tại nước ngoài, sự hiện diện của Ronaldo từng là yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc thu hút khán giả, thúc đẩy nhu cầu mua vé và gia tăng giá trị thương mại cho các trận đấu.

Trước thách thức này, ông Daniel Sa đưa ra lời khuyên đáng chú ý dành cho FPF: đừng cố tìm kiếm một Ronaldo tiếp theo. Theo ông, thương hiệu CR7 là kết quả của sự kết hợp hiếm có giữa tài năng, danh hiệu, tuổi thọ sự nghiệp, cá tính và sức ảnh hưởng toàn cầu được xây dựng trong hơn hai thập kỷ. Không cầu thủ nào có thể lập tức tái tạo toàn bộ những giá trị đó.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.