Ronaldo gây tranh cãi

Ronaldo và Szczesny hội ngộ khi Bồ Đào Nha gặp Ba Lan tại Nations League hôm 13/10. Cả hai từng là đồng đội tại Juventus. Khi gặp lại Szczesny trong đường hầm phòng thay đồ, Ronaldo chúc mừng thủ môn người Ba Lan về việc chuyển tới Barcelona thi đấu.

"Tôi vừa gia nhập Barca đấy", Szczesny nói. Ronaldo vừa cười, đáp trả: "Tôi biết, cậu giải nghệ rồi quay lại chơi cho một câu lạc bộ lớn".

Câu nói của Ronaldo nhanh chóng tạo nên tranh luận trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: "Ronaldo có vẻ như đang chế nhạo Juventus nhỉ". Cổ động viên khác lên tiếng: "Chắc là anh ấy nghĩ Juventus không phải một đội bóng lớn thực thụ rồi".

Tuy nhiên, bộ phận người hâm mộ khác cho rằng câu nói của Ronaldo đơn giản là khen ngợi tầm vóc của Barca chứ không có ý định chế nhạo Juventus.

Szczesny quyết định giải nghệ vào mùa hè vừa qua trong màu áo Juventus. Nhưng chỉ sau vài tháng, thủ môn người Ba Lan tái xuất sân cỏ với tư cách là thương vụ "chữa cháy" cho Marc-Andre ter Stegen tại Barcelona. Ter Stegen dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu hết mùa.

Với Ronaldo, anh từng miêu tả Juventus là một "câu lạc bộ tuyệt vời". CR7 chia tay Real Madrid để gia nhập CLB thành Turin vào năm 2018 với mức phí 100 triệu euro. Sau 134 trận đấu, Ronaldo ghi được 101 bàn thắng và giành 2 danh hiệu Serie A trong 3 năm.

Đầu năm 2024, Ronaldo khởi kiện Juventus vì khoản lương chưa được thanh toán trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành. Cuối cùng, tòa án phán siêu sao 39 tuổi này thắng kiện và được nhận tổng cộng 10 triệu euro từ câu lạc bộ cũ.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.