HLV tuyển Bồ Đào Nha ngỡ ngàng với Ronaldo

"Tôi nghĩ rằng tuổi tác của một cầu thủ không phải là yếu tố quyết định," HLV Martinez nói trong buổi họp báo trước trận gặp Scotland diễn ra rạng sáng 16/10 (giờ Hà Nội). "Ronaldo không thi đấu như một cầu thủ 39 tuổi. Anh ấy không chơi theo cách của một cầu thủ 39 tuổi. Chúng tôi đang đánh giá từng cầu thủ và cảm giác thi đấu của họ. Ronaldo tập luyện rất tốt trong đợt tập trung này. Khó khăn khi phải đá xa nhà nằm ở việc chuẩn bị giữa hai trận đấu và phục hồi thể lực cho các cầu thủ".

Trong trận gặp Ba Lan cuối tuần trước, Ronaldo có tên trong đội hình xuất phát. Anh góp 1 bàn giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng 3-1. CR7 nhiều khả năng tiếp tục đá chính khi đội nhà đối đầu Scotland.

Ronaldo ghi 3 bàn trong 3 trận tại Nations League, góp công giúp Bồ Đào Nha giành 9 điểm tuyệt đối. Pha lập công vào lưới Ba Lan nâng tổng số bàn thắng của anh cho đội tuyển quốc gia lên 133 bàn. Với phong độ ấn tượng và sự tin tưởng từ HLV Martinez, Ronaldo được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình của Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League.

Rõ ràng Ronaldo vẫn có địa vị bất khả xâm phạm ở đội tuyển quốc gia vào thời điểm này. Trong 21 năm qua, CR7 214 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, kỷ lục trong lịch sử.

Ronaldo hiện 39 tuổi, chưa có ý định giải nghệ. Anh còn muốn góp mặt tại World Cup 2026 với mục tiêu chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

