Ronaldo gây thất vọng

Ở trận cầu tâm điểm vòng 9 SPL, Ronaldo thi đấu đầy nỗ lực. Anh chủ động di chuyển rộng để nhường vị trí cao nhất trên hàng công cho Anderson Talisca.

Trong khi Talisca có bàn mở tỷ số sau một cú sút hiểm hóc ở ngay giây thứ 55, Ronaldo phải chờ đến tận phút 75 mới có cơ hội đáng kể đầu tiên. Cú ra chân của siêu sao người Bồ Đào Nha đưa bóng đi rất căng nhưng không đủ hiểm để hạ Bono. Đây cũng là dấu ấn duy nhất của anh ở trận derby Riyadh.

Sau khi có lợi thế, Al Nassr chủ động chơi phòng ngự phản công khá hiệu quả. Đội chủ nhà có thêm 2 lần đưa bóng vào lưới Al Hilal ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai, đều do công của Talisca. Tuy nhiên, cả hai bàn thắng đều bị tước vì lỗi việt vị.

Al Nassr kiểm soát trận đấu trong phần lớn thời gian nhưng chỉ một thoáng mất tập trung, họ đã để thủng lưới. Phút 83, bóng được treo vào vùng cấm Al Nassr. Với chiều cao 1,73 m, Sultan Al Ghannam hoàn toàn bất lực trước pha bật cao của Sergej Milinkovic-Savic, cầu thủ có chiều cao đến 1,92 m. Cựu sao Lazio thoải mái đánh đầu từ cự ly gần, gỡ hòa 1-1 cho Al Hilal.

Kịch tính được đẩy lên ở những phút cuối, Al Nassr tưởng chừng đã phải nhận thất bại, khi trọng tài ra ngoài sân, xem lại video làm chậm tình huống va chạm giữa Aleksandar Mitrovic và Bento. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội thở phào khi ông Felix Zwayer nói không với phạt đền.

Trận derby Riyadh khép lại với tỷ số hòa. Al Nassr vẫn chưa thể thắng Al Hilal trong 11 lần đối đầu gần nhất ở các giải chính thức. Kể từ khi Ronaldo đến Trung Đông, anh chưa từng một lần được hưởng niềm vui chiến thắng trước odoids thủ cùng thành phố.

Al Nassr đánh rơi chiến thắng, qua đó lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với chính Al Hilal trên bảng xếp hạng. Lúc này, Al Hilal có 25 điểm, hơn Al Nassr 6 điểm.

