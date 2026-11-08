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Thể thao

Ronaldo được tri ân theo cách chưa từng có

  • Chủ nhật, 8/11/2026 07:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cristiano Ronaldo nhận được một lời tri ân đặc biệt từ hãng hàng không Hà Lan Transavia sau khi tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha.

Hãng hàng không "treo" số ghế 7C trên các chuyến bay đến Funchal.

Hôm 5/11, Ronaldo quyết định khép lại hành trình 23 năm khoác áo tuyển Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, hãng hàng không Transavia quyết định dành riêng một sự tôn vinh đặc biệt cho huyền thoại này. Hãng ngừng sử dụng số ghế 7C trên các chuyến bay đến Funchal, thành phố thuộc Bồ Đào Nha, nơi Ronaldo sinh ra.

Trên tài khoản Instagram chính thức, Transavia đăng tải hình ảnh chiếc áo số 7 của tuyển Bồ Đào Nha được đặt trang trọng trên một ghế ngồi bên trong máy bay. "CR7 đã treo giày, và số ghế 7C của chúng tôi cũng sẽ được dành riêng trên các chuyến bay đến Funchal", đại diện hãng hàng không chia sẻ.

Funchal là một trong khoảng 110 điểm đến được Transavia khai thác trên toàn thế giới. Việc lựa chọn tuyến bay đến quê hương Ronaldo để thực hiện hành động đặc biệt này được xem như lời tri ân dành cho những đóng góp của anh đối với bóng đá Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, tuyển Bồ Đào Nha không thể có động thái tương tự đối với số áo của Ronaldo. Nguyên nhân xuất phát từ những quy định từ FIFA và UEFA, vốn không cho phép các đội tuyển loại bỏ số áo thi đấu, bất kể cầu thủ đó có tầm vóc hay thành tựu lớn đến đâu.

Dù vậy, hành động của Transavia vẫn tạo nên sự chú ý đặc biệt. Sau 23 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia, Ronaldo để lại di sản đồ sộ trên sân cỏ và nhận được những cách tri ân độc đáo từ bên ngoài bóng đá.

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Minh Nghi

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