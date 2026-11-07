Chị gái lên tiếng về Ronaldo

Chị gái Katia Aveiro khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố mọi chuyện liên quan đến quyết định chia tay tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo có thể sớm được hé lộ trong tương lai.

Chị gái ẩn ý Ronaldo còn điều gì đó chưa nói hết.

Hôm 5/11, Ronaldo tuyên bố chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm cống hiến. Ngay lập tức, mạng xã hội tràn ngập những lời tri ân dành cho CR7. Katia Aveiro cũng đăng tải thông điệp cảm xúc để bày tỏ niềm tự hào về em trai. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý nằm ở những lời ám chỉ về khả năng câu chuyện chưa thật sự khép lại.

"Thời gian sẽ tiết lộ tất cả. Còn trước mắt, tôi chỉ muốn nói rằng em là người vĩ đại, một gã khổng lồ và một huyền thoại", Katia viết. Trong một chia sẻ dài hơn, cô nhấn mạnh Ronaldo chiến đấu không ngừng nghỉ, cống hiến tất cả cho đất nước và thay đổi lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

"Đây là ngày buồn, nhưng một chặng đường khép lại cũng là lúc những hành trình mới bắt đầu. Thời gian sẽ là người phán xét. Nếu vẫn còn điều gì cần được giải đáp, có lẽ mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn vào ngày mai. Danh dự và con đường em đã đi qua lớn hơn bất kỳ lời chia tay nào", chị gái Ronaldo viết thêm.

Những phát biểu này gây chú ý bởi Katia vốn không ít lần lên tiếng bảo vệ em trai trước các tranh cãi ở đội tuyển. Tại World Cup 2022, cô từng phản ứng gay gắt khi Ronaldo bị HLV Fernando Santos đẩy lên ghế dự bị, thậm chí khuyên tiền đạo này rời đội tuyển.

Gần đây, Ronaldo tiếp tục vướng mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus. Dù vậy, HLV Jesus vẫn dành những lời trân trọng cho Ronaldo, gọi anh là biểu tượng toàn cầu và niềm tự hào của bóng đá Bồ Đào Nha. Ông thừa nhận mong muốn tiền đạo này tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển.

Trước khi chia tay tuyển Bồ Đào Nha, tiền đạo Al Nassr vô địch EURO 2016 và giành hai danh hiệu Nations League, trở thành một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này.