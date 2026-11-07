HLV Jesus: 'Tôi không có lỗi khi Ronaldo giải nghệ'

Jorge Jesus khẳng định hoàn toàn thanh thản và không chịu trách nhiệm với quyết định giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha đầy bất ngờ của Cristiano Ronaldo.

Jorge Jesus thanh thản với quyết định rời tuyển của Cristiano Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được nhà cầm quân 72 tuổi đưa ra trong buổi công bố danh sách triệu tập của tuyển Bồ Đào Nha cho các cuộc chạm trán Đan Mạch và Xứ Wales tại Nations League.

"Tôi không có lỗi khi Ronaldo giải nghệ. Đó là suy nghĩ và lựa chọn từ phía cậu ấy chứ không bắt nguồn từ tôi. Chúng tôi từng trao đổi vài lần về việc này. Mọi quyết định chuyên môn của tôi luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, và lương tâm tôi hoàn toàn thanh thản", ông nhấn mạnh.

Nhà cầm quân 72 tuổi cho biết bản thân chỉ biết tin qua mạng xã hội cùng thời điểm với người hâm mộ, đồng thời xác nhận ban đầu vẫn điền tên Ronaldo vào danh sách thi đấu do anh đã hết án treo giò và vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Ông cũng cho hay đôi bên chưa trao đổi lại sau vụ việc.

Cách đây ít ngày, CR7 tuyên bố khép lại 23 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia với kỷ lục 234 lần ra sân và 146 bàn thắng. Động thái này xuất hiện sau rạn nứt nội bộ nghiêm trọng hồi cuối tháng 9. Cựu cầu thủ Real Madrid cáo buộc huấn luyện viên Jesus "nuốt lời" khi để anh khởi động suốt hiệp hai nhưng không tung vào sân ở trận thắng Na Uy với tỷ số 2-1.

CR7 sau đó tự ý rời trại tập trung của đội tuyển, dẫn đến án phạt cấm thi đấu 30 ngày cùng khoản tiền phạt 255 euro từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.