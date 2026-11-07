HLV Jesus: 'Tôi không có lỗi khi Ronaldo giải nghệ'

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Jorge Jesus thanh thản với quyết định rời tuyển của Cristiano Ronaldo. Ảnh: Reuters.
Tuyên bố được nhà cầm quân 72 tuổi đưa ra trong buổi công bố danh sách triệu tập của tuyển Bồ Đào Nha cho các cuộc chạm trán Đan Mạch và Xứ Wales tại Nations League.
"Tôi không có lỗi khi Ronaldo giải nghệ. Đó là suy nghĩ và lựa chọn từ phía cậu ấy chứ không bắt nguồn từ tôi. Chúng tôi từng trao đổi vài lần về việc này. Mọi quyết định chuyên môn của tôi luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, và lương tâm tôi hoàn toàn thanh thản", ông nhấn mạnh.
Nhà cầm quân 72 tuổi cho biết bản thân chỉ biết tin qua mạng xã hội cùng thời điểm với người hâm mộ, đồng thời xác nhận ban đầu vẫn điền tên Ronaldo vào danh sách thi đấu do anh đã hết án treo giò và vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Ông cũng cho hay đôi bên chưa trao đổi lại sau vụ việc.
Môn thể thao yêu thích của cố Giáo hoàng Francis
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.