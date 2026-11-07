Ai thay Ronaldo và Messi thống trị bóng đá thế giới?

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đang khép lại hành trình huy hoàng trong màu áo đội tuyển quốc gia, để lại khoảng trống khó san lấp trong lịch sử bóng đá.

Ronaldo và Messi khép lại quãng thời gian huy hoàng ở tuyển quốc gia.

Bóng đá thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ khi hai biểu tượng vĩ đại nhất của thế kỷ 21 lần lượt nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Sự rời đi của Ronaldo và Messi không chỉ khép lại một chương lịch sử tại đội tuyển Bồ Đào Nha và Argentina, mà còn khiến người hâm mộ phản đối diện với thực tế rằng một kỷ nguyên đặc biệt sắp kết thúc.

Ít ngày sau khi Ronaldo tuyên bố giã từ tuyển quốc gia, AS đặt câu hỏi rằng ai đủ sức tiếp quản di sản của CR7 lẫn Messi?

Xét về khả năng săn bàn, Erling Haaland và Kylian Mbappe nổi lên như những ứng viên hàng đầu. Tiền đạo người Na Uy đã ghi 65 bàn sau 59 lần khoác áo đội tuyển, đạt hiệu suất hơn một bàn mỗi trận. Không chỉ sở hữu bản năng sát thủ đáng sợ, Haaland còn góp công lớn giúp Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi.

Trong khi đó, Mbappe đang chứng minh vị thế của một siêu sao toàn cầu. Chân sút Real Madrid ghi 67 bàn sau 107 trận cho tuyển Pháp, vượt qua Olivier Giroud để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử "Les Bleus". Anh cũng sở hữu thành tích 22 bàn tại các kỳ World Cup, trong đó có chức vô địch năm 2018.

Mbappe là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện tại. Ảnh: Reuters.

Hai cái tên còn lại cũng không thể bị xem nhẹ. Harry Kane đã ghi 91 bàn sau 125 lần khoác áo tuyển Anh, bỏ xa Wayne Rooney (53 bàn) trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Tam sư". Dù chưa giành danh hiệu lớn cùng đội tuyển, tiền đạo 33 tuổi vẫn là một trong những trung phong toàn diện nhất thế giới.

Ở chiều ngược lại, Lamine Yamal đại diện cho tương lai. Ngôi sao Barcelona ghi 11 bàn và có 13 kiến tạo sau 36 lần ra sân cho Tây Ban Nha, đồng thời sớm chinh phục EURO. Những màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ tuổi teen cho thấy anh có tiềm năng trở thành biểu tượng mới của bóng đá thế giới.

Haaland, Mbappe, Kane và Yamal đều sở hữu những phẩm chất đặc biệt, từ hiệu suất ghi bàn đến khả năng tạo ảnh hưởng lên đội tuyển. Tuy nhiên, kế thừa Ronaldo và Messi không đơn thuần là cuộc đua về những con số thống kê.

Điều khiến CR7 và M10 trở nên khác biệt chính là khả năng duy trì đỉnh cao, sự ổn định và sức ảnh hưởng trong suốt hơn hai thập kỷ. Bởi vậy, dù thế hệ kế tiếp đã xuất hiện, bóng đá thế giới có lẽ vẫn phải chờ rất lâu mới tìm được hai nhân vật có thể tạo nên một cuộc cạnh tranh huyền thoại tương tự.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.