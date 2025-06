Ronaldo được 'đặc cách' phá luật ở Saudi Arabia

Sau nhiều tuần đồn đoán, siêu sao người Bồ Đào Nha chính thức gia hạn hợp đồng thêm hai năm với Al Nassr. Mùa giải vừa qua, ở tuổi 40, Ronaldo vẫn duy trì phong độ ấn tượng với 35 bàn thắng sau 41 trận trên mọi đấu trường.

Trước đó, CR7 được đồn đoán chuyển sang Al Hilal, trong bối cảnh đội bóng này dự FIFA Club World Cup 2025™. Tuy nhiên, Ronaldo quyết định gắn bó với Al Nassr bằng bản hợp đồng khủng. Anh nhận mức lương 488.000 bảng/ngày, kèm khoản phí lót tay 24,5 triệu bảng, có thể tăng lên 38 triệu bảng nếu kích hoạt điều khoản gia hạn năm thứ hai.

Không chỉ vậy, tờ The Sun còn tiết lộ Ronaldo sẽ sở hữu 15% cổ phần của Al Nassr - một con số gây sốc cho bất kỳ cầu thủ nào. "Chương mới bắt đầu. Niềm đam mê vẫn như xưa, giấc mơ vẫn nguyên vẹn. Hãy cùng nhau viết nên lịch sử", Ronaldo chia sẻ sau khi ký hợp đồng mới.

Với việc gia hạn, Ronaldo và Georgina sẽ tiếp tục sinh sống cùng nhau tại Saudi Arabia, điều vốn bị cấm theo luật nếu chưa kết hôn. Tuy nhiên, theo các luật sư tại Saudi Arabia, chính quyền thay đổi cách tiếp cận, đặc biệt là với người nước ngoài.

Một luật sư giấu tên chia sẻ với hãng tin EFE: "Mặc dù luật vẫn cấm sống chung nếu chưa kết hôn, gần đây chính quyền không còn xử lý nghiêm và thường bỏ qua trong các trường hợp như vậy, trừ khi có vi phạm nghiêm trọng".

Ronaldo từng tiết lộ rằng anh muốn kết hôn với Georgina. Cặp đôi gặp nhau lần đầu năm 2016 khi Georgina làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Họ hiện có hai con chung là Bella và Alana, cùng ba người con khác của Ronaldo là Cristiano Jr và cặp song sinh Eva - Mateo.

