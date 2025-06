Ronaldo đổi ý về tương lai

Chuyên gia chuyển nhượng Santi Aouna cũng xác nhận siêu sao người Bồ Đào Nha đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với đội bóng Saudi. Foot Mercato cho hay dù trước đó xuất hiện nhiều tin đồn về khả năng Ronaldo rời đi, tiền đạo 40 tuổi quyết định tiếp tục gắn bó với CLB này.

Giám đốc Thể thao Fernando Hierro cho hay: "Cristiano hiện nghỉ ngơi vài ngày. Hợp đồng của cậu ấy vẫn còn đến ngày 30/6. Chúng tôi đang làm việc để các bên có thể đi đến sự đồng thuận. Chắc chắn chúng tôi cố gắng để Ronaldo tiếp tục ở lại. Sự ủng hộ mạnh mẽ từ toàn bộ đất nước cũng sẽ là động lực rất lớn đối với cậu ấy".

Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Al-Nassr mùa này với 35 bàn và 4 pha kiến tạo sau 41 trận trên mọi đấu trường. Anh sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong kế hoạch phát triển đội bóng trong khi CLB chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng của ban giám đốc vào Chủ nhật tới tại Khu tài chính Hoàng gia Abdullah (KAFD).

Cuộc họp có 3 nội dung trọng tâm gồm quyết định về việc gia hạn hay thay thế các thành viên hội đồng quản trị, đánh giá kỹ lưỡng về thành tích của đội một và kế hoạch ngân sách cùng lịch thi đấu cho mùa giải tới. Bên cạnh đó, cấu trúc của CLB, gồm tương lai các bộ phận thể thao khác cũng được xem xét.

Việc Ronaldo quyết định tiếp tục gắn bó với Al-Nassr diễn ra trong bối cảnh câu lạc bộ trải qua thời kỳ biến động về mặt tổ chức. Tuy nhiên, điều này càng củng cố tham vọng của CLB trong việc giữ vững ngôi sao số một, làm trung tâm cho kế hoạch phát triển tương lai.

