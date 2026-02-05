Ronaldo đổi thái độ vào ngày sinh nhật

Siêu sao sinh năm 1985 đã trở lại tập luyện và dự kiến ra sân thi đấu vào rạng sáng thứ 7 (7/2), trong trận đại chiến với Al-Ittihad.

Trên trang cá nhân, Cristiano Ronaldo đăng hình ảnh tập luyện hăng say trên sân cùng biểu tượng trái tim màu vàng, xanh, hai màu đặc trưng của Al Nassr. Bài đăng xuất hiện vào đúng ngày cựu sao Real Madrid bước sang tuổi 41.

Trước đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha được cho là rất tức giận trước sự chênh lệch trong chính sách hỗ trợ tài chính giữa các đội bóng do Quỹ Đầu tư Công cộng Saudi Arabia (PIF) điều hành.

Ronaldo tập luyện trở lại.

Sự bất mãn này đã lên tới đỉnh điểm khi Ronaldo từ chối ra sân trong chiến thắng của Al-Nassr trước Al-Riyadh hồi đầu tuần. Một quyết định khiến ban lãnh đạo đội bóng Riyadh hoàn toàn bị sốc, bởi Ronaldo không chỉ là biểu tượng lớn nhất của CLB mà còn là đầu tàu cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Đội bóng áo vàng - xanh đang bám đuổi quyết liệt Al-Hilal trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, chỉ kém đội đầu bảng đúng một điểm. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang căng như dây đàn, Al-Nassr hiểu rằng họ không thể thiếu Ronaldo nếu muốn mơ tới ngai vàng quốc nội.

Về mặt phong độ, Ronaldo vẫn cho thấy đẳng cấp sát thủ đáng sợ. Anh đã ghi 18 bàn thắng sau 22 lần ra sân tại giải quốc nội, chỉ tịt ngòi trong bốn trận – một thành tích ấn tượng với bất kỳ tiền đạo nào, chứ chưa nói tới một cầu thủ đã bước sang tuổi 40.

Nguyên nhân sâu xa của sự phẫn nộ đến từ kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Al-Nassr chỉ mang về duy nhất Haydeer Abdulkareem, 21 tuổi, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Al-Hilal lại được “bật đèn xanh” chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng, bao gồm Karim Benzema từ Al Ittihad, Pablo Mari từ Fiorentina cùng Kader Meite và Saimon Bouabre với tổng chi phí lên tới hàng chục triệu bảng. Ronaldo được cho là tin rằng đã có sự thiên vị rõ ràng, đi ngược lại những cam kết ban đầu về việc xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh danh hiệu.

Dù vậy, theo Fabrizio Romano, mọi tin đồn về việc Ronaldo rời Al-Nassr để sang MLS hay gia nhập một CLB khác vào thời điểm này chỉ là sự thổi phồng của truyền thông. Nhà báo người Italy khẳng định Ronaldo có thể không hài lòng, nhưng anh vẫn hoàn toàn tập trung vào mục tiêu giành chiến thắng cùng Al-Nassr.