Ronaldo đang làm việc với một HLV tệ hại?

Tiền vệ Radja Nainggolan gây chú ý với phát biểu gay gắt nhằm vào Roberto Martinez – người hiện dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha.

HLV Martinez vướng chỉ trích.

Cựu tiền vệ AS Roma gọi Martinez là "một HLV tệ hại" với phương pháp “vô nghĩa”, đồng thời cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha chính là nguyên nhân khiến “thế hệ vàng” của Bỉ lụi tàn.

“Tôi từng chứng minh năng lực tại Euro 2016. Nhưng khi Martinez đến, ông ta loại tôi mà không đưa ra lý do thuyết phục. Những gì ông ấy nói chỉ toàn là những lời vô nghĩa. Theo tôi, ông ta không hiểu bóng đá và là một HLV kém cỏi", Nainggolan nói.

Cầu thủ 36 tuổi cho rằng nếu Liên đoàn Bóng đá Bỉ đầu tư đúng người cho vị trí huấn luyện, đội tuyển đã có thể giành được danh hiệu lớn.

Nainggolan cũng chỉ trích cách Martinez vận hành lối chơi của tuyển Bỉ trong giai đoạn 2016–2022. Anh khẳng định đội tuyển “không có phong cách rõ ràng”, chỉ phụ thuộc vào sự tỏa sáng của những ngôi sao như Eden Hazard, Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku.

“De Bruyne muốn đá ở giữa sân, nhưng ông ta lại bắt anh ấy chơi tiền đạo cánh phải. Còn tôi thì ông ta không thèm nói chuyện, chỉ vì không muốn tôi góp mặt", Nainggolan kể lại.

Hiện tại, Martinez dẫn dắt Bồ Đào Nha trong hành trình cạnh tranh vé dự World Cup 2026. Trước đó, tại Euro 2024, cựu HLV Everton chỉ giúp đội tuyển này vào đến tứ kết trước khi bị loại bởi Pháp trên chấm luân lưu.

Nắm trong tay dàn hảo thủ như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Ruben Dias và Bernardo Silva, Martinez đang chịu áp lực rất lớn khi phải giúp Bồ Đào Nha cạnh tranh danh hiệu.

Ronaldo hụt hơi, té ngã trước hàng thủ Al Ittihad Siêu sao người Bồ Đào Nha lộ dấu hiệu tuổi tác khi tranh chấp với các hậu vệ Al Ittihad trong thất bại 1-2 của Al Nassr ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua Saudi Arabia.