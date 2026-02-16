Từng dẫn dắt Al Hilal và hiện là HLV của Al Nassr, ông Jorge Jesus có những chia sẻ đáng chú ý khi nhắc đến sự khác biệt về tiềm lực tài chính giữa các đội bóng hàng đầu Saudi Pro League.

Ronaldo đã đúng khi nổi giận với Al Hilal. Ảnh: Reuters.

“Vụ đình công của Ronaldo à? Khi còn ở Al Hilal, đúng là chúng tôi đã được hưởng lợi”, HLV Jesus cho biết. “Họ có tiềm lực tài chính mạnh hơn. Điều đó là bình thường. Còn Al Nassr có những nguồn lực khác và phải cạnh tranh cho ngôi đầu”.

Tại Al Hilal, HLV Jesus giúp đội vô địch SPL 2023/24, King Cup và Siêu cúp Saudi Arabia. Chiến lược gia này đầu quân cho Al Nassr vào mùa hè vừa qua, nhường chỗ cho HLV Simone Inzaghi cập bến Al Hilal.

Sự chênh lệch về tiềm lực tài chính giữa Al Nassr và Al Hilal được cho là khiến Ronaldo nổi giận, qua đó bỏ lỡ các buổi tập và một số trận chính thức của Al Nassr.

HLV Jesus thừa nhận Al Hilal được ưu ái. Ảnh: Reuters.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Al Hilal tiếp tục được bơm tiền mạnh mẽ với những bản hợp đồng đáng chú ý, trong đó có “bom tấn” Karim Benzema. Trong khi đó, Al Nassr cũng lên kế hoạch mang về 6 tân binh nhưng không thành công. Thực tế này khiến Ronaldo thất vọng, nhất là khi anh đang nỗ lực giúp Al Nassr cạnh tranh chức vô địch.

Hôm 15/2, Ronaldo trở lại và ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Fateh. Sau khi lập công, Ronaldo tiến đến cột cờ góc và thực hiện màn ăn mừng “Siu” quen thuộc, đồng thời chỉ tay vào bản thân rồi chỉ xuống mặt sân như một thông điệp khẳng định cam kết tiếp tục gắn bó với CLB.

Trên bảng xếp hạng, Al Nassr đứng thứ hai tại Saudi Pro League, kém Al Hilal 1 điểm.

