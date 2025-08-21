Ronaldo bị chê cầu hôn Georgina bằng nhẫn cocktail

Cristiano Ronaldo vừa khiến mạng xã hội bùng nổ khi Georgina Rodriguez khoe chiếc nhẫn cầu hôn khổng lồ kèm dòng chữ ngọt ngào: “Vâng, em đồng ý. Ở kiếp này và mọi kiếp sau”.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khi giới chuyên gia trang sức cho rằng món quà của siêu sao người Bồ Đào Nha… không phải nhẫn đính hôn đúng nghĩa.

Theo chuyên gia Juana Garcia Sanchez, chiếc nhẫn đính viên đá nặng tới 40 carat quá đồ sộ và nặng nề để đeo hàng ngày. Bà nhận định: “Đây là kiểu đá hợp với dây chuyền hơn là nhẫn. Nó cản trở cử động ngón tay. Chỉ phần đế gắn đá là hoàn hảo, còn lại đều không đạt chuẩn”.

Không dừng lại ở đó, Sanchez còn cho rằng chiếc nhẫn “không biểu tượng cho cam kết tình yêu hằng ngày” mà giống một món trang sức dạ tiệc, chỉ phù hợp để khoe trong những sự kiện đặc biệt. Theo quan niệm truyền thống, nhẫn đính hôn nên là vàng trắng hoặc vàng vàng, tinh giản, vừa vặn để người phụ nữ có thể đeo suốt ngày như minh chứng cho tình yêu và sự thủy chung.

Chính vì vậy, chiếc nhẫn lấp lánh mà Ronaldo trao cho Georgina được xếp vào dạng “nhẫn cocktail” - sang trọng, gây chú ý, nhưng thiếu đi ý nghĩa bền lâu mà một nhẫn đính hôn thường mang lại.

Bỏ qua tranh cãi, cặp đôi đã gắn bó từ năm 2016 vẫn đang bước vào một cột mốc quan trọng trong chuyện tình. Ronaldo và Georgina đã có với nhau ba người con, và giờ tất cả chỉ còn chờ ngày cả hai chính thức bước vào lễ đường.

Trong khi đó, ở ngoài sân cỏ, CR7 vẫn miệt mài với lịch thi đấu dày đặc. Cuối tuần này, anh sẽ cùng Al-Nassr bước vào trận chung kết Siêu Cúp Saudi gặp Al-Ahli.