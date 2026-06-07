Ronaldo bị chấm điểm 5

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Ronaldo chơi mờ nhạt trước Chile. Ảnh: Reuters.
CR7 nhận điểm số 5/10 từ Goal sau màn trình diễn dưới kỳ vọng. Dù vẫn cho thấy đẳng cấp trong một vài tình huống xử lý, siêu sao 41 tuổi nhìn chung không để lại nhiều dấu ấn trên hàng công.
Điểm sáng hiếm hoi của Ronaldo đến trong hiệp một khi anh thực hiện pha đánh gót tinh tế, mở ra cơ hội tấn công cho Rafael Leao bên cánh trái. Tuy nhiên, đó gần như là khoảnh khắc nổi bật duy nhất của chân sút đang khoác áo Al Nassr.
Thống kê sau trận cho thấy Ronaldo thi đấu 45 phút, không ghi bàn và cũng không có pha kiến tạo nào. Anh chỉ chạm bóng 12 lần, thực hiện thành công 5 trong tổng số 8 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 63%. Tiền đạo người Bồ Đào Nha tung ra 2 cú dứt điểm, trong đó có 1 lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận do việt vị.
Ngoài ra, Ronaldo cũng không đóng góp nhiều vào lối chơi chung. Anh chỉ có 3 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương, thực hiện 1 đường chuyền vào khu vực một phần ba cuối sân và không tạo ra áp lực đáng kể lên hàng thủ Chile.
Điều khiến Ronaldo có lẽ cảm thấy thất vọng hơn cả là việc người vào sân thay anh sau giờ nghỉ, Goncalo Guedes, lại ghi bàn. Trong khi người đồng đội tận dụng tốt cơ hội để tỏa sáng, Ronaldo phải rời sân với màn trình diễn bị đánh giá là khá mờ nhạt.
Ngày 11/6, Bồ Đào Nha sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp Nigeria trước khi bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026.
Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.