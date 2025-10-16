Ronaldo 'béo' có gì hơn Cristiano Ronaldo ngoài cân nặng

Trong thế giới bóng đá, hiếm có hai cái tên nào cùng mang họ Ronaldo mà lại tạo nên nhiều tranh luận như "Người ngoài hành tinh" Ronaldo Nazario de Lima và Cristiano Ronaldo.

Hai Ronaldo trong một lần gặp nhau.

Họ thuộc hai thế hệ khác nhau, hai phong cách khác nhau, nhưng cùng là những biểu tượng của tài năng, khát vọng và sự ám ảnh với bàn thắng. Thế nhưng, điều thú vị là dù chung tên, giữa họ chưa từng có một sự công nhận lẫn nhau hoàn toàn - đặc biệt là từ phía “Rô béo”.

Ronaldo béo vẫn nghĩ mình là cửa trên

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian năm 2022, Ronaldo de Lima nói về “một nhóm cầu thủ rất đặc biệt” mà anh cho rằng đại diện cho tinh hoa của bóng đá thế giới. Danh sách đó gồm Diego Maradona, Lionel Messi, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Pele, Marco van Basten, Ronaldinho - và chính anh.

Điều đáng chú ý là Cristiano Ronaldo hoàn toàn vắng mặt. Khi được hỏi, Ronaldo Nazario khẳng định rằng “không thể so sánh các thế hệ”, nhưng việc liệt kê một danh sách dài những huyền thoại mà không nhắc đến người đàn em cùng tên lại nói lên rất nhiều điều.

Ba năm sau, vào năm 2025, “Người ngoài hành tinh” tiếp tục khẳng định quan điểm của mình. Trong chương trình Romario TV, khi được yêu cầu so sánh bản thân với những tiền đạo hiện đại như Thierry Henry, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Adriano và Cristiano Ronaldo, Rô "béo" không ngần ngại khẳng định rằng anh giỏi hơn tất cả. Với sự tự tin của một nhà vô địch World Cup, anh chỉ thừa nhận rằng Messi mới là người vượt trội hơn mình.

Cristiano Ronaldo hiếm khi trực tiếp nói về "Rô béo".

Trong khi đó, Ronaldo lại chọn im lặng. Từ sau lần chia sẻ với ESPN Brazil năm 2022, anh chưa từng phản hồi trực tiếp về những so sánh này.

Khi ấy, CR7 nói rất rõ: “Tôi không thích so sánh. Ronaldo Nazario và Ronaldinho đã để lại di sản của họ. Tôi có thể có nhiều danh hiệu cá nhân hơn, nhưng họ vô địch World Cup. Tôi lớn lên khi xem họ thi đấu, họ là thần tượng của tôi”. Một câu trả lời điềm đạm, tôn trọng và khiêm nhường, thể hiện bản lĩnh của một huyền thoại thật sự.

Con số lên tiếng mới khách quan

Thế nhưng, nếu để bóng đá lên tiếng, thì thời gian đã nói thay tất cả. Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn đang viết tiếp lịch sử. Rạng sáng 15/10, anh ghi cú đúp trong trận hòa 2-2 với Hungary, nâng tổng số bàn thắng tại vòng loại World Cup lên 41 - một kỷ lục chưa ai từng chạm tới.

Ronaldo vượt qua Carlos Ruiz (39 bàn) và bỏ xa Lionel Messi (36 bàn). Với 143 bàn cho đội tuyển quốc gia, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử quốc tế, bỏ xa phần còn lại.

Trong khi "Người ngoài hành tinh" Ronaldo tự hào vì giành World Cup 2002 và ẵm danh hiệu vua phá lưới với 8 bàn thắng thì Ronaldo cũng có cho riêng mình một đỉnh cao không kém là chức vô địch Euro 2016 cùng Bồ Đào Nha. Thêm vào đó, anh còn hai lần đăng quang UEFA Nations League (2019 và 2025), điều mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước trong màu áo đội tuyển.

Dù chơi cho Real Madrid, Ronaldo béo chưa từng giành Champions League.

Nếu xét ở cấp câu lạc bộ, cán cân lại nghiêng hẳn về phía CR7. “Người ngoài hành tinh” mới chỉ đoạt Cúp C2 châu Âu (cùng Barcelona) và C3 châu Âu (cùng Inter Milan) mà chưa từng vô địch Champions League, dù khoác áo những đội bóng vĩ đại như Barcelona, Inter Milan hay Real Madrid, AC Milan. Còn Ronaldo, ngược lại, 5 lần bước lên đỉnh Champions League - 4 lần cùng Real Madrid và 1 lần cùng Manchester United - trở thành biểu tượng của đêm châu Âu.

Ronaldo Nazario từng vô địch La Liga nhưng chưa từng chinh phục Serie A dù khoác áo cả Inter lẫn AC Milan. Ronaldo thì hoàn thiện bộ sưu tập của mình ở ba giải đấu hàng đầu thế giới Premier League, La Liga và Serie A. Anh là cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử đoạt danh hiệu ở cả ba môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất, và ở đâu anh cũng trở thành tay săn bàn chủ lực.

Còn nếu nói đến các danh hiệu cá nhân - thước đo của sự vĩ đại cá nhân trong bóng đá hiện đại - sự chênh lệch lại càng rõ. "Người ngoài hành tinh" Ronaldo có hai Quả bóng vàng (1997, 2002), trong khi Cristiano Ronaldo sở hữu 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Về số bàn thắng, sự khác biệt gần như thuộc về hai thế giới khác nhau. Ronaldo Nazario ghi tổng cộng hơn 372 bàn thắng trong sự nghiệp (62 bàn cho Brazil), còn Ronaldo vượt mốc 948 bàn - một con số gần chạm đến cột mốc 1.000 mà trước đây chỉ có trong tưởng tượng. Với tốc độ này, “CR7” hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đó trong hai năm tới, nếu tiếp tục duy trì phong độ.

Có lẽ, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai “Ronaldo” nằm ở sự bền bỉ. Ronaldo Nazario là biểu tượng của tài năng thiên bẩm - bùng nổ, rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Ronaldo lại là hình mẫu của khổ luyện, ý chí và sự trường tồn. Nếu như "Rô béo" là khoảnh khắc lóe sáng, thì CR7 là ánh đèn không bao giờ tắt.

Vì vậy, khi “Người ngoài hành tinh” vẫn tin mình giỏi hơn, có lẽ chỉ còn lại một điều mà anh thực sự vượt trội hơn người đàn em cùng tên – đó là… cân nặng.