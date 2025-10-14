'Romeo và Juliet Israel' đoàn tụ

Noa Argamani, cô gái bị kéo đi tại Gaza trong bức ảnh ám ảnh thế giới, đã được giải cứu và gặp lại người yêu là lính đặc nhiệm. Họ ôm nhau giữa nước mắt, sau 738 ngày bóng tối chia lìa.

Noa Argamani và người yêu Avinatan Or đoàn tụ sau 2 năm xa cách. Ảnh: Daily Mail.

Sau hai năm bị chia cắt bởi chiến tranh và giam cầm, Noa Argamani - cô gái từng trở thành biểu tượng bi thương của vụ tấn công ngày 7/10 - cuối cùng đã được đoàn tụ cùng người yêu Avinatan Or - chiến binh thuộc lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Israel.

Hình ảnh hai người đoàn tụ, Avinatan ôm chặt Noa trong vòng tay, đặt nụ hôn nhẹ lên má khi cô mỉm cười rạng rỡ được lan truyền khắp mạng xã hội.

Ngày đoàn tụ của "Romeo và Juliet"

Hai người từng được ví như “Romeo và Juliet của Israel”, bị chia cắt trong vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023. Khi đó, Noa mới 27 tuổi, cô bị các tay súng kéo đi trên xe máy tại lễ hội âm nhạc Nova. Trong khi đó, Avinatan, 32 tuổi, bất lực nhìn theo. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy đã lan truyền khắp thế giới, trở thành biểu tượng cho nỗi đau của Israel trong ngày bi kịch.

Giờ đây, những bức ảnh họ đoàn tụ không chỉ đánh dấu sự kết thúc của cơn ác mộng, mà còn là minh chứng cho tình yêu, lòng kiên cường và niềm tin vượt lên trên bạo lực.

Truyền thông Israel tiết lộ, Avinatan Or là thành viên của Sayeret Matkal - đơn vị đặc nhiệm hàng đầu của quân đội Israel, được ví như “SAS của Anh”.

Thành lập năm 1957, đơn vị này chuyên thực hiện nhiệm vụ tình báo, phản khủng bố và giải cứu con tin, mang khẩu hiệu nổi tiếng: “Ai dám, người đó thắng”.

Trong hai năm qua, danh tính thật của Avinatan được giữ kín vì lo ngại Hamas có thể trả đũa trong thời gian anh bị giam cầm.

Hình ảnh cô Noa bị các tay súng kéo đi vào ngày 7/10/2023. Ảnh: Daily Mail.

Noa được giải cứu vào tháng 6/2024 trong một chiến dịch đặc biệt tại Gaza cùng 3 con tin khác. Cô từng phải bay gấp từ Washington về Israel sau khi hay tin người yêu sắp được trả tự do, giữa lúc đang vận động quốc tế kêu gọi thả con tin, theo Daily Mail.

Trên mạng xã hội, Noa chia sẻ bức ảnh ngồi trên vali ở sân bay cùng dòng chữ: “Giờ là lúc trở về nhà”.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng nhân dịp kỷ niệm một năm vụ thảm sát, Noa nói trước các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ Marco Rubio: “Avinatan và tôi đến lễ hội Nova chỉ để tận hưởng âm nhạc và cuộc sống, nhưng chúng tôi đã bị cuốn vào những đường hầm tối tăm của Gaza. Tôi không thể nào diễn tả hết những gì đã thấy”.

Cô kể lại mình bị tách khỏi Avinatan trong tuyệt vọng, tay bị kéo đi khi anh đứng nhìn bất lực giữa vòng vây khủng bố có vũ trang.

"Tôi đã hỏi về Avinatan ở khắp nơi. Tôi không biết anh ấy bị giết hay bị bắt, và tôi sợ phải biết câu trả lời", Noa nói, đồng thời cho biết mỗi giây phút trong cảnh giam cầm, cô luôn lo sợ lính canh “mất kiểm soát và giết mình”.

“Tôi không còn là người như trước nữa. Hai người bạn của tôi - Yossi Sharabi và Itay Svirsky - đã bị sát hại ngay trước mắt tôi. Tôi sống sót, nhưng họ thì không”, cô nghẹn ngào.

"Tôi sẽ dành phần đời còn lại để đưa Avinatan và tất cả con tin khác trở về nhà", Noa kết thúc bài phát biểu bằng lời hứa.

Hai năm trong địa ngục và cuộc trở về sau 738 ngày

Câu chuyện của Noa và Avinatan chỉ là một phần trong làn sóng đoàn tụ đầy nước mắt khi 20 con tin còn sống cuối cùng được Hamas trả tự do vào ngày 13/10 - đúng hai năm sau vụ tấn công đẫm máu khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt cóc.

Thỏa thuận trao trả này do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở Gaza đã cướp đi hàng chục nghìn sinh mạng và gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng.

Trong những hình ảnh xúc động, các con tin được nhìn thấy ôm chầm lấy người thân trong nước mắt và tiếng reo hò. Nhiều gia đình đã chiến đấu suốt 738 ngày đằng đẵng để giành lại người thân từ hệ thống hầm ngầm của Hamas.

Phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset), ông Trump nói: "Sau nhiều năm chiến tranh triền miên và hiểm nguy bất tận, hôm nay bầu trời đã yên ả, súng đạn lặng im, còi báo động ngừng vang".

Khuôn mặt hốc hác của Ohel sau 2 năm bị bắt giữ làm con tin. Ảnh: IDF.

Nhưng niềm vui đoàn tụ cũng phơi bày những dấu vết khốc liệt của hai năm bị giam cầm. Nhiều con tin trở nên tiều tụy, gầy rộc, hốc hác đến khó nhận ra.

Alon Ohel, 24 tuổi, bị bắt tại lễ hội Nova, nay mù một bên mắt, gầy đi trông thấy. Ảnh do IDF công bố cho thấy anh bị cạo đầu, khuôn mặt hốc hác.

Ariel Kunio, bị bắt ở Kibbutz Nir Oz, xuất hiện với khuôn mặt gầy guộc, tóc dài buộc gọn. Bạn gái anh là Arbel Yehud đã được thả hồi tháng 1/2025.

Evyatar David, 24 tuổi, thay đổi đến khó tin, anh gầy trơ sương, suy kiệt sau thời gian dài thiếu dinh dưỡng.

Eitan Horn, Martan Zangauke, Yosef Ohana và nhiều người khác đều mang dấu vết thể chất và tinh thần rõ rệt.

Rom Bravslaski, 21 tuổi, quấn quốc kỳ Israel khi chào đón các binh sĩ IDF. Maxim Herkin, một con tin mang hai quốc tịch Israel - Nga, rạng rỡ khi được các y tá và binh sĩ chào đón, dù bạn bè anh đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Elkana Bohbot, bị bắt khi đang làm việc tại lễ hội, được vợ kể lại: "Lần cuối cùng tôi gọi cho anh ấy, tôi nói ‘Không chỉ có tên lửa đâu, về nhà đi’ và anh hứa sẽ trở lại".

Nhiều cựu con tin kể rằng Bohbot từng mắc bệnh ngoài da nghiêm trọng do điều kiện giam giữ tồi tệ.

Sergev Kalfon, 27 tuổi, cũng bị bắt tại lễ hội. Cựu con tin Ohad Ben Ami tiết lộ anh từng bị giam dưới lòng đất trong “điều kiện khủng khiếp”. Anh cho biết mình chỉ còn là "cái bóng của chính mình" trước kia.

Sergev Kalfon đến một trung tâm y tế nơi anh được kiểm tra sau khi được thả ra. Ảnh: Reuters.

Cặp song sinh Gali và Ziv Berman - từng bị chia cắt trong tù - nay ôm nhau trong giọt nước mắt đoàn tụ.

Omri Miran, 48 tuổi, là con tin lớn tuổi nhất được thả hôm 13/10, đã bật khóc khi nói chuyện qua màn hình với hai con gái nhỏ.

Sau hai năm chiến tranh, giữa đổ nát và nước mắt, những cuộc trở về ấy là minh chứng rằng, dù chiến tranh có tàn nhẫn đến đâu,tình yêu, lòng kiên cường và khát vọng sống vẫn không thể bị khuất phục.