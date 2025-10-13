Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Những con tin đầu tiên trở về Israel sau khi được Hamas phóng thích

  • Thứ hai, 13/10/2025 14:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

7 con tin đầu tiên được phóng thích khỏi dải Gaza đã về tới Israel, theo quân đội Israel. Họ sẽ được kiểm tra y tế sơ bộ tại bệnh viện dã chiến Re’im, nơi họ cũng sẽ gặp gia đình và những người thân yêu lần đầu tiên sau 2 năm bị Hamas giam cầm.

Chân dung một số con tin Israel được cho là còn sống. Ảnh: CNN.

Sau khi kiểm tra y tế sơ bộ tại Re'im, những người vừa được Hamas trao trả sẽ được đưa tới các bệnh viện khác để kiểm tra toàn diện.

Trước đó, một nguồn tin Israel cho hay, Hội Chữ thập đỏ đã chuyển 7 con tin đầu tiên cho lực lượng quân đội Israel tại Gaza.

Ít nhất 6 máy bay trực thăng đã tới căn cứ Re’im ở miền Nam Israel để chuẩn bị đón nhận các con tin được phóng thích khỏi Gaza. Sau khi kiểm tra y tế sơ bộ và gặp gỡ gia đình, họ sẽ được chở bằng máy bay tới các bệnh viện quanh Tel Aviv.

Từ trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi việc thả tự do cho con tin Israel trên truyền hình. Sau đó ông đã hạ cánh xuống Israel sau chuyến bay dài từ Washington.

Trong khi đó, tại miền Nam dải Gaza, hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài bệnh viện Nasser ở Khan Younis, để đón gần 2.000 tù nhân Palestine và người Palestine bị tạm giữ được phía Israel trả tự do. Xe của Hội Chữ thập đỏ đã tới khu vực biên giới với Israel để tiếp nhận những người này.

Hamas phóng thích toàn bộ con tin còn sống

Lần đầu tiên sau hơn 2 năm diễn ra xung đột với Israel, Hamas không còn giam giữ bất kỳ con tin còn sống nào tại Dải Gaza. Hiện toàn bộ 20 con tin còn sống từng bị giữ ở Gaza đã được phía Israel tiếp nhận.

13 con tin còn sống sót đã được lực lượng Hamas trao trả cho Hội Chữ thập đỏ trong sáng 13/10 (theo giờ địa phương), ngay sau khi Tổng thống Mỹ Trump đặt chân tới Israel cùng ngày. Trước đó, 7 con tin khác cũng đã được trở về với vòng tay gia đình sau hơn 2 năm bị giam giữ ở Gaza.

My, Israel, Hamas anh 1

Khoảnh khắc hai anh em sinh đôi Ziv và Gali Berman đoàn tụ trong đợt trao trả con tin của Hamas ngày 13/10. Ảnh: GPO

Thi thể của 26 con tin đã được xác nhận thiệt mạng vẫn đang ở Gaza và dự kiến sẽ sớm được trao trả. Bên cạnh đó, vẫn còn hai con tin khác chưa rõ tình trạng, khiến chính phủ Israel bày tỏ “vô cùng lo ngại” về số phận của họ.

Trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023, lực lượng Hamas đã bắt cóc 251 người từ miền nam Israel đưa vào Gaza. Ngoài ra, còn có 4 con tin khác bị bắt giữ tại đây trước thời điểm cuộc tấn công diễn ra.

Theo một nguồn tin từ Israel, đợt phóng thích thứ hai đã diễn ra suôn sẻ, với 13 con tin còn sống sót được trả tự do. Địa điểm phóng thích là thành phố Khan Younis ở phía Nam dải Gaza.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích khu vực, con đường đi đến hòa bình tại Gaza như mục tiêu sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ, vẫn còn rất thách thức. Nhiều chuyên gia lo ngại các cuộc thương lượng có thể một lần nữa lâm vào bế tắc và đổ vỡ, khiến chiến sự bùng phát trở lại, tương tự như kịch bản đã xảy ra với thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày hồi đầu năm nay.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://vov.vn/the-gioi/nhung-con-tin-dau-tien-tro-ve-israel-sau-khi-duoc-hamas-phong-thich-post1237531.vov

Trung Hiếu/VOV.VN

Mỹ Israel Hamas Donald Trump Israel Palestine Hamas Mỹ Trung Đông Hamas Israel trao đổi tù nhân con tin Gaza

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Madagascar bao dong dao chinh giua bieu tinh kieu Nepal hinh anh

Madagascar báo động đảo chính giữa biểu tình kiểu Nepal

3 giờ trước 14:50 13/10/2025

0

Tổng thống Madagascar tuyên bố đang có âm mưu đảo chính ở quốc gia thuộc Ấn Độ Dương này, sau khi các thành viên của đơn vị quân đội tinh nhuệ tham gia phong trào biểu tình của Gen Z đòi ông từ chức.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý