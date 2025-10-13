Những con tin đầu tiên trở về Israel sau khi được Hamas phóng thích

7 con tin đầu tiên được phóng thích khỏi dải Gaza đã về tới Israel, theo quân đội Israel. Họ sẽ được kiểm tra y tế sơ bộ tại bệnh viện dã chiến Re’im, nơi họ cũng sẽ gặp gia đình và những người thân yêu lần đầu tiên sau 2 năm bị Hamas giam cầm.

Chân dung một số con tin Israel được cho là còn sống. Ảnh: CNN.

Sau khi kiểm tra y tế sơ bộ tại Re'im, những người vừa được Hamas trao trả sẽ được đưa tới các bệnh viện khác để kiểm tra toàn diện.

Trước đó, một nguồn tin Israel cho hay, Hội Chữ thập đỏ đã chuyển 7 con tin đầu tiên cho lực lượng quân đội Israel tại Gaza.

Ít nhất 6 máy bay trực thăng đã tới căn cứ Re’im ở miền Nam Israel để chuẩn bị đón nhận các con tin được phóng thích khỏi Gaza. Sau khi kiểm tra y tế sơ bộ và gặp gỡ gia đình, họ sẽ được chở bằng máy bay tới các bệnh viện quanh Tel Aviv.

Từ trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi việc thả tự do cho con tin Israel trên truyền hình. Sau đó ông đã hạ cánh xuống Israel sau chuyến bay dài từ Washington.

Trong khi đó, tại miền Nam dải Gaza, hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài bệnh viện Nasser ở Khan Younis, để đón gần 2.000 tù nhân Palestine và người Palestine bị tạm giữ được phía Israel trả tự do. Xe của Hội Chữ thập đỏ đã tới khu vực biên giới với Israel để tiếp nhận những người này.

Hamas phóng thích toàn bộ con tin còn sống

Lần đầu tiên sau hơn 2 năm diễn ra xung đột với Israel, Hamas không còn giam giữ bất kỳ con tin còn sống nào tại Dải Gaza. Hiện toàn bộ 20 con tin còn sống từng bị giữ ở Gaza đã được phía Israel tiếp nhận.

13 con tin còn sống sót đã được lực lượng Hamas trao trả cho Hội Chữ thập đỏ trong sáng 13/10 (theo giờ địa phương), ngay sau khi Tổng thống Mỹ Trump đặt chân tới Israel cùng ngày. Trước đó, 7 con tin khác cũng đã được trở về với vòng tay gia đình sau hơn 2 năm bị giam giữ ở Gaza.

Khoảnh khắc hai anh em sinh đôi Ziv và Gali Berman đoàn tụ trong đợt trao trả con tin của Hamas ngày 13/10. Ảnh: GPO

Thi thể của 26 con tin đã được xác nhận thiệt mạng vẫn đang ở Gaza và dự kiến sẽ sớm được trao trả. Bên cạnh đó, vẫn còn hai con tin khác chưa rõ tình trạng, khiến chính phủ Israel bày tỏ “vô cùng lo ngại” về số phận của họ.

Trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023, lực lượng Hamas đã bắt cóc 251 người từ miền nam Israel đưa vào Gaza. Ngoài ra, còn có 4 con tin khác bị bắt giữ tại đây trước thời điểm cuộc tấn công diễn ra.

Theo một nguồn tin từ Israel, đợt phóng thích thứ hai đã diễn ra suôn sẻ, với 13 con tin còn sống sót được trả tự do. Địa điểm phóng thích là thành phố Khan Younis ở phía Nam dải Gaza.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích khu vực, con đường đi đến hòa bình tại Gaza như mục tiêu sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ, vẫn còn rất thách thức. Nhiều chuyên gia lo ngại các cuộc thương lượng có thể một lần nữa lâm vào bế tắc và đổ vỡ, khiến chiến sự bùng phát trở lại, tương tự như kịch bản đã xảy ra với thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày hồi đầu năm nay.