Roland Garros có nhà vô địch mới

Đêm 7/6 (giờ Hà Nội), Alexander Zverev trở thành nhà vô địch của Roland Garros sau khi đánh bại Flavio Cobolli với tỷ số 3-2.

Zverev là nhà vô địch Roland Garros 2026.

Trên sân Philippe-Chatrier (Pháp), Zverev là tay vợt được đánh giá cao hơn. Anh nhanh chóng chứng minh sức mạnh bằng việc giành break ngay ở game đầu tiên. Với lợi thế đó, tay vợt người Đức nhanh chóng thắng 6-1 ở set đầu tiên.

Tuy nhiên, sang set 2, Cobolli cho thấy vì sao anh có mặt tại trận chung kết Grand Slam ở tuổi 24. Anh bẻ game bản lề của Zverev và thắng với tỷ số 6-4. Hai tay vợt tiếp tục giằng co nhau ở set thứ 3, và Zverev giành break quyết định, giúp anh vượt lên dẫn 2-1.

Đến set 4, tay vợt người Đức đánh mất lợi thế khi Cobolli giành break sớm. Nhưng bản lĩnh của Zverev đã giúp anh có hai lần bẻ game quan trọng để lôi set 4 vào loạt tie break. Hai tay vợt liên tục giành mini-break của đối phương, và Cobolli giành chiến thắng, thành công kéo trận đấu sang set 5 quyết định.

Nhiều người cho rằng việc kéo sang set 5 sẽ khiến Zverev gặp bất lợi về thể lực. Tuy nhiên, anh lại gây bất ngờ khi thắng liền 4 game. Tay vợt người Italy liên tục mắc lỗi, từ đó tạo lợi thế lớn cho Zverev. Anh kết thúc set 5 với tỷ số 6-1, qua đó giành chức vô địch.

Sau 4 lần vào chung kết những giải Grand Slam, đây mới là lần đầu tiên vận động viên 29 tuổi chiến thắng. Khi Janik Sinner bị loại sớm, Carlos Alcaraz không thể tham gia vì chấn thương, Zverev là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Danh hiệu Roland Garros như lời khẳng định cho bản lĩnh thi đấu của tay vợt này.