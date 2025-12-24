Rơi từ cáp treo, cựu cầu thủ Đức qua đời ở tuổi 34

Cựu đội trưởng ETSV Hamburg - Sebastian Hertner - qua đời sau tai nạn rơi khỏi cáp treo tại Montenegro, để lại nỗi đau sâu sắc cho người thân và giới túc cầu.

Bóng đá Đức chìm trong không khí tang thương khi Sebastian Hertner, cựu cầu thủ 34 tuổi, tử nạn trong một tai nạn cáp treo tại khu trượt tuyết Savin Kuk, trên núi Durmitor ở miền bắc Montenegro.

Hertner đi cùng vợ thì chiếc cáp treo đôi bất ngờ gặp sự cố, tuột khỏi hệ thống vận hành và va chạm với một cabin khác trên cùng tuyến. Cú va đập khiến anh mất thăng bằng và rơi từ độ cao khoảng 70 mét, tử vong tại chỗ. Người vợ bị mắc kẹt và được lực lượng cứu hộ đưa xuống trong tình trạng gãy xương đùi và chấn thương vùng đầu. Ba du khách khác cũng bị thương. Khu nghỉ dưỡng sau đó phải đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.

Sinh ra và trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ của Stuttgart, Hertner sớm được đánh giá là hậu vệ giàu tiềm năng. Trong sự nghiệp, anh từng khoác áo nhiều CLB như Schalke đội dự bị, 1860 Munich, Erzgebirge Aue, Darmstadt, Lübeck, Türkgücü München, BFC Dynamo và Teutonia 05. Hertner có tổng cộng 95 lần ra sân tại giải hạng Nhì Đức, một con số phản ánh quãng thời gian bền bỉ ở bóng đá chuyên nghiệp.

Ở cấp độ đội tuyển, Hertner từng được triệu tập vào U18 và U19 Đức, nơi anh sát cánh cùng những cầu thủ sau này nổi danh như Christoph Kramer và Felix Kroos. Dù không vươn tới đỉnh cao danh vọng, anh luôn được đồng đội nhớ đến bởi tinh thần kỷ luật và sự tận hiến.

Trong giai đoạn cuối sự nghiệp, Hertner thi đấu cho ETSV Hamburg và được trao băng đội trưởng ở giải Oberliga. CLB này đã đăng tải lời chia buồn đầy xúc động trên mạng xã hội, bày tỏ sự bàng hoàng và gửi lời tiễn biệt tới người đội trưởng cũ.

Sự ra đi đột ngột của Sebastian Hertner là một mất mát lớn với gia đình anh và với những người từng sát cánh cùng anh trên sân cỏ. Bóng đá Đức mất đi một cầu thủ cần mẫn, còn người hâm mộ mất đi một con người từng sống trọn với trái bóng tròn.