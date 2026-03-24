Rơi máy bay quân sự Colombia, ít nhất 66 người thiệt mạng

Một máy bay vận tải quân sự của Không quân Colombia chở 125 người đã rơi tại khu vực rừng Amazon chỉ ít phút sau khi cất cánh.

Hiện trường vụ máy bay quân sự Colombia rơi ở Puerto Leguizamo (Colombia) ngày 23/3. Ảnh: Reuters.

Ngày 24/3, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez cho biết chiếc Lockheed Martin C-130 Hercules (do Mỹ sản xuất) gặp nạn cách điểm xuất phát khoảng 1,5km, theo Reuters. Vụ va chạm khiến số đạn dược trên máy bay phát nổ, làm hiện trường trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 66 người, gồm 58 binh sĩ, 6 nhân viên không quân và 2 cảnh sát. Trước đó, Thị trưởng Puerto Leguizamo Luis Emilio Bustos từng xác nhận 34 người tử vong.

Trong khi đó, Thống đốc bang Putumayo Jhon Gabriel Molina cho biết trên kênh Caracol Noticias hiện vẫn còn 21 nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Không quân Colombia xác nhận trên máy bay có tổng cộng 125 người, trong đó có 11 thành viên phi hành đoàn, tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Bộ trưởng Pedro Sanchez nhấn mạnh chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến các nhóm vũ trang bất hợp pháp, đồng thời khẳng định máy bay đủ điều kiện kỹ thuật và phi hành đoàn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn trước chuyến bay.

Nguyên nhân vụ rơi máy bay đang được khẩn trương điều tra. Giới chức địa phương cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng.

Các thành viên của quân đội tập trung tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn máy bay quân sự Colombia ở Puerto Leguizamo, Putumayo (Colombia) ngày 23/3. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 24/3 đã lên tiếng chỉ trích những rào cản quan liêu làm chậm kế hoạch hiện đại hóa quân đội của ông.

“Tôi sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ sự trì hoãn nào nữa, sinh mạng của những người trẻ đang bị đe dọa”, ông viết trên mạng xã hội X. “Nếu các quan chức hành chính dân sự hoặc quân sự không đáp ứng được yêu cầu này, họ phải bị thay thế”.

Nhiều ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Colombia dự kiến diễn ra ngày 31/5 cũng đã gửi lời chia buồn và kêu gọi mở cuộc điều tra về vụ việc.

Người phát ngôn của Lockheed Martin cho biết tập đoàn cam kết hỗ trợ Colombia trong quá trình điều tra tai nạn.

Máy bay Hercules C-130 được đưa vào sử dụng lần đầu từ những năm 1950, và Colombia tiếp nhận các mẫu đầu tiên vào cuối thập niên 1960. Gần đây, nước này đã hiện đại hóa một số chiếc C-130 cũ bằng các phiên bản mới hơn do Mỹ chuyển giao theo cơ chế cho phép chuyển nhượng trang thiết bị quân sự đã qua sử dụng hoặc dư thừa.

Tại Colombia, C-130 Hercules thường xuyên được sử dụng để vận chuyển binh sĩ trong các chiến dịch quân sự, trong bối cảnh cuộc xung đột nội bộ kéo dài hơn 60 năm đã khiến hơn 450.000 người thiệt mạng.

Số hiệu đuôi của chiếc máy bay gặp nạn hôm 24/3 trùng với một trong ba máy bay đầu tiên được Mỹ bàn giao cho Colombia trong những năm gần đây.

Trước đó, cuối tháng 2, một chiếc C-130 Hercules khác của Không quân Bolivia đã rơi tại thành phố đông dân El Alto, suýt lao trúng khu dân cư.

Vụ việc khiến hơn 20 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương. Tiền mặt từ hàng hóa trên máy bay văng ra khắp khu vực hiện trường, làm bùng phát các cuộc xô xát giữa người dân và lực lượng an ninh.

