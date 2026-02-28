Máy bay chở tiền rơi ở Bolivia, 15 người thiệt mạng

Máy bay quân sự vận chuyển tiền mới in gặp nạn trong thời tiết xấu, đâm vào nhiều xe gần sân bay El Alto (Bolivia), làm 15 người chết và khiến đám đông tràn vào hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay quân sự chở tiền tại Bolivia tối 27/2. Ảnh: Reuters.

Tối 27/2 (giờ địa phương), một máy bay vận tải Hercules thuộc Không quân Bolivia đã gặp sự cố trong điều kiện thời tiết xấu. Chiếc máy bay xuất phát từ thành phố Santa Cruz, đang vận chuyển tiền giấy mới in từ Ngân hàng Trung ương đến các đô thị khác trong nước, Reuters cho biết.

Khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế tại thành phố El Alto, máy bay bất ngờ trượt khỏi đường băng, lao thẳng sang một đại lộ đông đúc gần đó. Trên đường trượt dài, máy bay đã va chạm với nhiều phương tiện trước khi dừng lại ở một cánh đồng.

Vụ tai nạn khiến 15 người thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương, kéo theo cảnh hỗn loạn chưa từng có tại hiện trường. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng tiền mặt vương vãi khắp mặt đường, nhiều người dân đổ xô tới hiện trường, dường như nhằm nhặt những tờ tiền rơi ra sau vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng buộc phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông, đảm bảo an ninh và phục vụ công tác cứu hộ.

Theo AP, chỉ huy lực lượng cứu hỏa Pavel Tovar cho biết hiện chưa thể xác định các nạn nhân thiệt mạng là hành khách trên máy bay hay người đi đường. Thông tin về thời điểm xảy ra tai nạn cũng còn mâu thuẫn, chưa rõ máy bay đang cất cánh hay trong quá trình hạ cánh.

Hình ảnh từ truyền thông địa phương cho thấy thân máy bay hư hại nặng, nhiều ô tô trên đại lộ bị biến dạng, mảnh vỡ văng khắp nơi. Ít nhất 15 phương tiện được xác nhận có liên quan. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế thành công đám cháy bùng phát sau cú va chạm.

Hãng hàng không quốc gia Boliviana de Aviacion thông báo sân bay quốc tế El Alto tạm thời đóng cửa sau sự cố, đồng thời khẳng định chiếc máy bay gặp nạn không thuộc đội bay của hãng. Ngân hàng Trung ương Bolivia dự kiến tổ chức họp báo trong tối cùng ngày để cung cấp thêm thông tin chính thức.