Rodrygo chọn bến đỗ mới

Theo Diario AS, Rodrygo quyết định nếu phải rời Madrid, anh sẽ chỉ gia nhập Liverpool, Arsenal hoặc Chelsea. Trong đó, tiền đạo này coi Arsenal là điểm đến lý tưởng. "Pháo thủ" được cho là sẵn sàng chi khoảng 90 triệu euro để có được chữ ký của ngôi sao Brazil, với mục tiêu thay thế Gabriel Martinelli.

Tuy nhiên, với việc sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ Noni Madueke từ Chelsea, chưa rõ đội chủ sân Emirates còn giữ sự quan tâm đối với Rodrygo hay không. Thương vụ Madueke cũng tiêu tốn của Arsenal hơn 60 triệu euro.

Ngôi sao người Brazil được đồn đoán sẽ rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Kể từ khi Xabi Alonso thay thế Carlo Ancelotti ngồi ghế nóng tại Real Madrid, vị trí của Rodrygo lung lay dữ dội.

Rodrygo hiện tại còn giao kèo với Real Madrid đến tháng 6/2028, nhưng cầu thủ cũng khá bất mãn khi liên tục bị gạt khỏi danh sách đá chính của CLB thời gian qua. Bản thân Rodrygo cũng sẵn sàng cho một cuộc đào thoát khỏi Bernabeu.

Tại FIFA Club World Cup 2025™, Rodrygo chỉ được ra sân trong một trận duy nhất, khiến tin đồn về việc anh muốn rời Madrid ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Lần cuối anh đá chính là trận chung kết Copa del Rey gặp Barcelona (26/4), nhưng bị thay ra sau hiệp 1.

Mục tiêu của Rodrygo là duy trì phong độ và thời lượng thi đấu ổn định nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026, nơi anh kỳ vọng sẽ là trụ cột trên hàng công tuyển Brazil.

