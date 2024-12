Rodri hồi phục thần tốc

Ban đầu, tiền vệ người Tây Ban Nha được dự báo phải nghỉ thi đấu đến hết mùa sau ca phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo trước (ACL). Tuy nhiên, theo The Sun, quá trình hồi phục của Rodri diễn ra thuận lợi. Anh đang sử dụng máy chạy để tăng cường sức mạnh cho các dây chằng bị tổn thương. Đội ngũ vật lý trị liệu của Man City cũng rất ấn tượng với khả năng vận động của Rodri.

HLV Pep Guardiola hy vọng rằng Rodri có thể góp mặt trong giai đoạn quyết định của mùa giải này, khi Man City sẽ đối đầu với Aston Villa, Wolves, Southampton, Bournemouth và Fulham trong 5 trận cuối cùng ở Premier League. Nếu Man City tiến sâu ở Champions League, màn trở lại của Rodri chắc chắn là sự bổ sung đáng giá.

Trong trường hợp Rodri không thể thi đấu trong phần còn lại của mùa giải này, anh vẫn có khả năng kịp bình phục để dự FIFA Club World Cup diễn ra tại Mỹ trong tháng 6-7/2025.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "The Rest is Football", Rodri chia sẻ về quá trình hồi phục: "Mục tiêu của tôi là trở lại thi đấu trong mùa giải này. Tôi chưa bỏ cuộc nhưng cũng không muốn ra quyết định vội vàng. Tôi đặt mục tiêu trở lại sau 6 hoặc 7 tháng nữa".

Hợp đồng hiện tại của Rodri với Man City kéo dài đến năm 2027. Đội chủ sân Etihad rất mong muốn ký tiếp với chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2024. Rodri đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Real Madrid.

Kể từ khi Rodri vắng mặt, Man City gặp không ít khó khăn. Đội chỉ giành được một chiến thắng trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Sự thiếu vắng Rodri khiến đội chủ sân Etihad không thể duy trì lối chơi kiểm soát sở trường.

