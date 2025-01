Stones trở lại, số phận Man City đổi thay?

Sau nhiều tháng dài vắng bóng, Stones sẽ trở lại đội hình Manchester City trong trận đấu sống còn tại Champions League với Club Brugge vào ngày 30/1. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ là sự tái xuất của anh, mà là cách một trung vệ đẳng cấp đang cố gắng khôi phục lại chính mình trong bối cảnh một Manchester City rất khác so với mùa giải ăn ba huyền thoại.

Hãy trở lại ngày 20/10, trận đấu với Wolves trên sân khách. Stones ghi bàn thắng quyết định trong thời gian bù giờ, một bàn thắng gây tranh cãi nhưng hợp lệ. Gary O’Neil khi đó phản ứng mạnh mẽ, nói về "thiên kiến vô thức" dành cho nhóm đội dẫn đầu Premier League.

Stones khi ấy có phong độ cao, ghi tới ba bàn chỉ trong một tháng và được Pep Guardiola tin dùng để hỗ trợ triển khai bóng từ hàng thủ. Tuy nhiên, chấn thương dai dẳng của ngôi sao người Anh không chỉ làm gián đoạn mùa giải cá nhân mà còn khiến cách vận hành bóng từ tuyến dưới của CLB trở nên bế tắc.

Ba tháng trôi qua, Manchester City giờ đã trở lại top bốn nhờ phong độ chói sáng. Nhưng đây là một đội bóng rất khác so với tập thể từng thống trị châu Âu mùa trước. Guardiola từ bỏ hoàn toàn ý tưởng đẩy trung vệ lên đá tiền vệ. Thay vào đó, ông yêu cầu các hậu vệ tập trung vào nhiệm vụ cơ bản: phòng ngự vững chắc.

“Stones là một trong những hậu vệ đọc tình huống tốt nhất mà tôi từng thấy”, Guardiola khẳng định. “Nhưng thời điểm này, tôi muốn cậu ấy làm tốt nhất vai trò của một hậu vệ”.

Đây là yêu cầu thực tế, nhất là trong bối cảnh Manchester City đang khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ. Ruben Dias và Nathan Ake đều vắng mặt, và Abdukodir Khusanov, trung vệ 20 tuổi vừa gia nhập từ Lens, phải ra sân trong trận gặp Chelsea chỉ sau năm ngày đặt chân đến Manchester. Đáng tiếc, sai lầm ở những phút đầu tiên khiến màn ra mắt của anh bị lu mờ.

Giờ đây, Guardiola không còn lựa chọn nào khác ngoài đặt niềm tin vào Stones. Cầu thủ 29 tuổi có 36 phút khá ấn tượng khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Chelsea cuối tuần qua. Nhưng điều quan trọng hơn cả là liệu anh có đủ thể lực để đá chính trong trận đấu quyết định trước Brugge?

“Cậu ấy phải ra sân, trừ khi nói với tôi rằng không thể”, Guardiola nhấn mạnh. “Hy vọng lần này Stones đã hồi phục hoàn toàn. Cậu ấy chơi rất tốt trước Chelsea và có thể giúp chúng tôi trong trận 'chung kết nhỏ'”.

Guardiola không quên nhắc lại tầm quan trọng của sự ổn định, điều mà Stones đạt được ở mùa giải ăn ba. Nhưng mùa này, mọi thứ với Stones chỉ toàn thất vọng: hai lần trở lại từ chấn thương chỉ kéo dài được 45 phút trước khi anh lại phải nghỉ thi đấu.

Trận đấu với Brugge không chỉ là thử thách cho Stones, mà còn là cơ hội để anh tìm lại chính mình. Pep Guardiola cần một John Stones vừa vững chắc ở hàng thủ, vừa có khả năng hỗ trợ tuyến giữa khi cần. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhưng cũng là lúc Stones cần chứng tỏ đẳng cấp thực sự của mình.

Trong khi đó, kỳ vọng vào các tài năng trẻ như Khusanov hay Vitor Reis là một canh bạc mà Guardiola không muốn lặp lại. “Khusanov không đáng bị đẩy vào trận đấu khó khăn như vậy. Cậu ấy cần thời gian để hòa nhập”, Guardiola chia sẻ.

Manchester City vẫn đang tìm kiếm sự bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng trước mắt, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Stones. Anh không chỉ là hy vọng lớn nhất của hàng thủ Manchester City, mà còn là hình mẫu của một chiến binh đang tìm lại ánh hào quang cũ sau quãng thời gian đầy thử thách.

Với Guardiola, điều duy nhất cần từ Stones lúc này không phải những pha dâng cao đầy hoa mỹ, mà là khả năng làm tốt điều cơ bản: đứng vững trước áp lực và phòng ngự một cách hoàn hảo. Trận đấu tại Brugge chính là sân khấu để anh chứng minh điều đó.

