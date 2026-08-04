Rodri chỉ muốn đến Real Madrid

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã xác định rõ: nếu rời Man City, điểm đến duy nhất anh cân nhắc là Real Madrid.

Rodri chỉ ưu tiên Real Madrid nếu quyết định chia tay Man City trong hè 2026.

Rodri đã có lựa chọn cho tương lai. Trong những giờ qua, Barcelona bắt đầu tìm hiểu tình hình của tiền vệ Man City, người chỉ còn một năm hợp đồng và đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn.

PSG, Bayern Munich và mới nhất là Barcelona đều muốn có chữ ký của nhà vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, Rodri không dao động. Nếu chia tay sân Etihad, anh chỉ muốn trở lại Tây Ban Nha để khoác áo Real Madrid.

Mong muốn trở về La Liga, được thi đấu tại quê nhà Madrid cùng sự đồng thuận từ HLV Jose Mourinho khiến Rodri ưu tiên đội chủ sân Bernabeu. Màn trình diễn nổi bật tại World Cup 2026 càng thúc đẩy Real nghiêm túc theo đuổi thương vụ.

Ý định của Rodri đã được những đội bóng quan tâm biết rõ. PSG và Bayern được cho là không còn mặn mà với thương vụ sau khi biết tiền vệ này chỉ hướng đến Real Madrid.

Theo Cadena SER, Barcelona mới liên hệ với người đại diện của Rodri, chưa trực tiếp làm việc với Man City. Chấn thương của Frenkie de Jong khiến đội bóng xứ Catalonia phải tìm hiểu thêm một tiền vệ trung tâm, nhưng họ cũng hiểu Real đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Khả năng Barcelona đáp ứng mức giá của Rodri cũng không cao. Đội bóng này đang ưu tiên hoàn tất thương vụ Joao Cancelo và tìm tiền đạo thay Robert Lewandowski. Barca trước đó đã chi tổng cộng 110 triệu euro cho Anthony Gordon, Karim Adeyemi và Bisiwu, nên khó bỏ thêm khoảng 75 triệu euro để mua Rodri.

Real Madrid lạc quan về khả năng hoàn tất thương vụ, dù vẫn giữ thái độ thận trọng. Man City yêu cầu 75 triệu euro, trong khi đội bóng Hoàng gia muốn kéo mức phí xuống khoảng 60 triệu euro.

Ngoài vấn đề tài chính, Real còn phải thu gọn đội hình. CLB hiện chỉ còn một suất đăng ký, nên cần bán ít nhất một cầu thủ nếu muốn chiêu mộ cả Rodri và Yan Diomande.

Trong lúc hai đội tiếp tục đàm phán, Rodri đang nghỉ ngơi tại Montenegro sau hành trình cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup. Tiền vệ này đồng thời hồi phục sau ca tiểu phẫu ở lưng.

Rodri chọn bờ biển Adriatic làm nơi nghỉ hè để tránh sự chú ý của truyền thông. Tại đây, anh có thể thư giãn trong lúc chờ Real Madrid và Man City tìm được tiếng nói chung.