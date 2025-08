Ritsu Doan tạo cột mốc chuyển nhượng chưa từng có

Freiburg và Eintracht Frankfurt đạt được thỏa thuận chuyển nhượng tiền vệ người Nhật Bản, Ritsu Doan trong hè 2025.

Ritsu Doan trở thành cầu thủ đắt thứ 3 lịch sử Nhật Bản.

Theo Bild, hai CLB Bundesliga thống nhất mức phí chuyển nhượng cơ bản vào khoảng 21 triệu euro, với 1 triệu euro phụ phí có thể phát sinh. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùm cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất tối 6/8.

Doan lập tức trở thành cầu thủ đắt giá thứ ba trong lịch sử bóng đá Nhật Bản. Nếu không có gì bất ngờ, tuyển thủ 27 tuổi sẽ trở thành cầu thủ người Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử khoác áo ba đội bóng khác nhau tại Bundesliga.

Ritsu Doan có 57 lần khoác áo tuyển Nhật Bản và là trụ cột không thể thiếu của Freiburg những mùa giải gần đây. Anh có tổng cộng 131 trận đấu tại Bundesliga, ghi 27 bàn trong 4 mùa chơi bóng tại Đức, bao gồm thời gian thi đấu cho Arminia Bielefeld theo dạng cho mượn ở mùa 2020/21.

Mùa trước, Doan cùng đồng đội tiếc nuối khi ở rất gần tấm vé Champions League lần đầu tiên trong lịch sử do chỉ về đích thứ 5 chung cuộc. Với cá nhân Doan, anh chơi cực hay. Ngoài việc góp công vào 18 bàn thắng, cầu thủ người Nhật Bản còn được đánh giá cao ở khả năng rê dắt và sút xa.

Tiền vệ sinh năm 1998 khá đa năng. Anh thi đấu ở nhiều vị trí ở hàng lang phải và có thể bó vào trung lộ khi cần.