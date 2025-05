Rihanna mang thai con thứ ba

Rihanna để lộ bụng bầu lớn khi di chuyển tới Met Gala 2025. Nguồn tin thân cận tiết lộ nữ ca sĩ đang rất mong chờ đón con thứ ba với A$AP Rocky.

Theo Page Six, Rihanna để lộ bụng bầu trong lúc di chuyển tại khách sạn Carlyle, New York, trước khi xuất hiện trên thảm đỏ của Met Gala 2025. Nguồn tin thân cận xác nhận với Page Six rằng giọng ca Diamonds mong chờ đứa con thứ ba với bạn trai A$AP Rocky.

Rihanna để lộ bụng bầu khi dạo phố. Ảnh: Backgrid.

Trong ảnh, Rihanna thu hút sự chú ý khi diện bộ váy hai mảnh, tất cao đến đầu gối và giày cao gót màu xám. Đôi lúc cô dùng khăn lông màu nâu vốn là phụ kiện để che bụng bầu.

Trước đó, Rihanna và A$AP Rocky chào đón con trai đầu lòng RZA hồi tháng 5/2022 và con trai thứ hai Riot Rose vào tháng 8/2023.

Tới tháng tháng 12/2023, người sáng lập Fenty Beauty ẩn ý về việc muốn có con thứ ba khi trả lời E! News: "Cho đến nay, con gái là tôi chưa có. Tôi đang đánh 75 phần trăm cho một cậu con trai vào lần tới. Vì vậy, chúng ta hãy chờ xem".

Chia sẻ với Vouge vào năm 2020, Rihanna từng bày tỏ mong muốn có một gia đình lớn, dự định sinh ba hoặc bốn đứa con, không quan trọng việc kiếm bạn đời: “Xã hội đã hạ thấp vai trò làm mẹ nếu không có người cha trong cuộc sống của những đứa con. Nhưng điều quan trọng nhất là hạnh phúc, đó là mối quan hệ lành mạnh duy nhất giữa cha mẹ và con cái. Điều duy nhất có thể thực sự nuôi dạy một đứa trẻ chính là tình yêu".

Rihanna và A$AP Rocky bên các con. Ảnh: Shutterstock.

Kể từ khi hẹn hò, Rihanna và A$AP Rocky từng nhiều lần ẩn ý về đám cưới. Năm 2022, MV DMB thu hút sự chú ý khi dàn dựng cảnh cặp sao cầu hôn. Tại sự kiện Met Gala 2023, Rihanna ẩn ý khi đăng tải bộ ảnh trên thảm đỏ kèm chú thích: "Xin chào đoàn phù dâu, cô dâu đến rồi đây".

Cặp sao quen biết trong thời gian dài, từng hợp tác chung trong ca khúc Cockiness trước khi tiến đến quan hệ tình cảm. Rapper sinh năm 1988 lần đầu xác nhận chuyện hẹn hò trên tạp chí GQ Magazine hồi tháng 5/2021. Hiện, cả hai có hai con trai chung lần lượt là RZA Athelston Mayers và Riot Rose Mayers.