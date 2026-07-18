'Rice và Anderson chưa phải tiền vệ đẳng cấp thế giới'

Cựu danh thủ Graeme Souness cho rằng tuyển Anh thất bại ở World Cup 2026 không xuất phát từ chiến thuật của Tuchel, mà bởi đội hình hiện tại thiếu những tiền vệ đẳng cấp thế giới.

Graeme Souness cho rằng Declan Rice sở hữu nền tảng thể chất và khả năng đá phạt tốt, nhưng chưa thể điều khiển nhịp độ trận đấu như những tiền vệ hàng đầu thế giới.

Sau thất bại 1-2 của tuyển Anh trước Argentina ở bán kết World Cup 2026, HLV Thomas Tuchel trở thành tâm điểm chỉ trích. Tuy nhiên, Graeme Souness lại nhìn nhận vấn đề theo một hướng khác. Theo cựu đội trưởng tuyển Scotland, nguyên nhân cốt lõi không nằm trên băng ghế huấn luyện mà ở chất lượng của các cầu thủ, đặc biệt là khu trung tuyến.

Trong bài bình luận đăng trên The Telegraph, Souness thẳng thắn cho rằng Declan Rice và Elliot Anderson chưa xứng đáng được xếp vào nhóm tiền vệ "đẳng cấp thế giới" như nhiều người vẫn ca ngợi.

"Tôi biết thế nào là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Những gì tôi chứng kiến từ tuyển Anh ở giải đấu này chưa đạt tới tiêu chuẩn ấy", ông viết.

Theo Souness, cụm từ "đẳng cấp thế giới" đang bị sử dụng quá dễ dãi trong bóng đá hiện đại. Ông cho rằng một đường chuyền đẹp hay vài mùa giải thành công chưa đủ để đưa một cầu thủ vào hàng ngũ xuất sắc nhất thế giới.

Theo Graeme Souness, Elliot Anderson vẫn còn nhiều tiềm năng, nhưng cần thêm thời gian để vươn tới đẳng cấp của những tiền vệ xuất sắc nhất.

Cựu HLV Liverpool cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Tuchel là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất sau thất bại trước Argentina. Theo ông, tuyển Anh không thay đổi đáng kể về cách tiếp cận so với các trận thắng Mexico hay Na Uy.

Dù vậy, điều khiến Souness thất vọng là phản ứng của các cầu thủ sau khi Anthony Gordon mở tỷ số. "Tôi chưa từng thấy đội bóng nào đánh mất sự tự tin khi đang dẫn 1-0. Vấn đề xuất hiện từ trên sân trước cả khi Tuchel thực hiện những sự thay đổi", ông nhận xét.

Souness dẫn chứng việc tuyển Anh chỉ thực hiện thành công ba đường chuyền trong khoảng từ phút 66 đến phút 84, còn Harry Kane không có nổi một pha chạm bóng trong vùng cấm Argentina suốt cả trận. Theo ông, đó là dấu hiệu cho thấy các cầu thủ đã không thể giữ được sự bình tĩnh ở thời điểm quyết định.

Rodri là chuẩn mực của một tiền vệ

Trong phần lớn bài viết, Souness dành sự chú ý cho Declan Rice và Elliot Anderson, hai tiền vệ đá chính của tuyển Anh tại World Cup lần này.

Ông thừa nhận Rice sở hữu nền tảng thể lực tốt, khả năng đá phạt đáng khen và luôn thi đấu đầy nỗ lực. Tuy nhiên, theo Souness, tiền vệ của Arsenal vẫn thiếu phẩm chất quan trọng nhất của một tiền vệ trung tâm hàng đầu.

"Bạn có bao giờ thấy Rice điều khiển nhịp độ trận đấu như Rodri không? Câu trả lời là không", cựu danh thủ Scotland viết.

Trong mắt Graeme Souness, Rodri là chuẩn mực của một tiền vệ trung tâm hiện đại nhờ khả năng kiểm soát thế trận, đọc tình huống và đưa ra quyết định chính xác dưới áp lực.

Theo Souness, điểm khác biệt của Rodri nằm ở khả năng đọc trận đấu và đưa ra quyết định rất sớm. Tiền vệ của Tây Ban Nha luôn biết cách tăng tốc hoặc giảm nhịp, đồng thời liên tục tìm phương án đưa bóng lên phía trước bằng những đường chuyền đơn giản nhưng hiệu quả.

"Elliot Anderson còn trẻ và có thái độ thi đấu rất tốt, nhưng cậu ấy vẫn còn những giới hạn", Souness nhận xét.

Ông cũng nhắc đến mức phí chuyển nhượng hơn 100 triệu bảng của Anderson để lưu ý rằng giá trị trên thị trường không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác đẳng cấp chuyên môn. Souness lấy Kalvin Phillips làm ví dụ, khi tiền vệ này từng được kỳ vọng rất lớn sau Euro 2020 nhưng không thể khẳng định mình tại Manchester City.

Khép lại bài bình luận, Souness tiếp tục dành lời khen cho Argentina. Theo ông, đội bóng của Lionel Scaloni mới là tập thể sở hữu nhiều cầu thủ đạt đẳng cấp thế giới. Từ Alfredo Di Stefano, Diego Maradona đến Lionel Messi, Argentina luôn sản sinh những ngôi sao định nghĩa thế nào là "đẳng cấp thế giới".

Chính vì vậy, Souness cho rằng giới chuyên môn và truyền thông nên thận trọng hơn khi sử dụng cụm từ này với các cầu thủ hiện tại của tuyển Anh.