Rét đậm kéo dài ở Bắc Bộ, nhiều nơi thấp dưới 10 độ

Không khí lạnh tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây rét đậm kéo dài, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C; vùng núi cao có nguy cơ băng giá, trong khi trên biển gió Đông Bắc mạnh gây biển động.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/1, thời tiết các khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đó Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét, một số nơi rét đậm, trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh, gây biển động.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét, một số nơi rét đậm.

Cụ thể, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngày 25/1 có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù cục bộ. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gây hạn chế tầm nhìn, ảnh hưởng đến giao thông.

Trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, vùng núi cao cần đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra băng giá, có thể tác động tiêu cực đến cây trồng, vật nuôi.

Nhiệt độ quan trắc lúc 6h sáng của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại nhiều nơi rất thấp. Tại Đồng Văn (Tuyên Quang) là 9,1 độ; tại Tam Đường (Lai Châu) 9,4 độ; tại Sơn La là 9,0 độ.

Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, hiện nay trên biển đang xuất hiện gió Đông Bắc mạnh. Cụ thể, tại trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Phú Quý có gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo trong ngày 25/1, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8. Biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét.

Từ đêm 25/1, gió trên các vùng biển nêu trên có xu hướng giảm dần.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, các tàu thuyền hoạt động trên những vùng biển này được cảnh báo có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn; cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.