Renato Sanches bị lãng quên

Tương lai của Renato Sanches tại PSG đang rơi vào bế tắc khi tiền vệ người Bồ Đào Nha không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng nước Pháp trước mùa giải mới.

Sanches không thể cạnh tranh cơ hội thi đấu tại PSG.

Theo Le Parisien, Sanches đang trải qua một mùa hè đầy khó khăn sau thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn tại Panathinaikos. Một lần nữa, cựu tiền vệ Benfica và Bayern Munich không thể duy trì phong độ vì liên tục gặp chấn thương. Những vấn đề về thể lực khiến anh không có nhiều đóng góp cho đội bóng Hy Lạp và phải trở lại PSG sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc.

Hiện tại, Sanches chỉ còn một năm hợp đồng với PSG. Tuy nhiên, khả năng tiền vệ 28 tuổi tiếp tục gắn bó với sân Parc des Princes là không cao khi ban lãnh đạo CLB đang tìm phương án thanh lý anh ngay trong kỳ chuyển nhượng hè.

Trong thời gian chờ tương lai được giải quyết, Sanches phải tập riêng cùng một nhóm cầu thủ cũng không còn nằm trong kế hoạch của PSG, bao gồm Naoufel El Hannach, Yoram Zague và Stanley Nsoki. Đây được xem là tín hiệu cho thấy nhà vô địch Ligue 1 thúc đẩy quá trình tìm bến đỗ mới cho những cái tên không còn phù hợp với định hướng của đội bóng.

Từng được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Bồ Đào Nha, Sanches không thể phát huy hết tiềm năng vì chấn thương liên tiếp trong nhiều năm qua. Tiền vệ người Bồ Đào Nha gần như bị lãng quên giữa dàn cầu thủ trẻ của PSG cũng như tuyển Bồ Đào Nha.

Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại, Sanches buộc phải tìm hướng đi mới để vực dậy sự nghiệp.

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