Real trói Gonzalo bằng điều khoản 1 tỷ euro

Real Madrid chính thức gia hạn hợp đồng với tiền đạo trẻ Gonzalo Garcia Alegria đến năm 2030, kèm theo điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 1 tỷ euro - mức cao nhất lịch sử CLB dành cho một cầu thủ xuất thân từ học viện La Fabrica.

Theo AS, quá trình đàm phán diễn ra nhanh chóng nhờ sự đồng thuận từ cả ba phía: cầu thủ, CLB và công ty đại diện Best of You. Gonzalo từ chối mọi lời đề nghị bên ngoài, với khát khao duy nhất là được ở lại Real để viết tiếp giấc mơ như thần tượng Cristiano Ronaldo.

Anh sẽ chia tay áo số 30 - số áo đã gắn với bước ngoặt tại đội một - và chờ nhận số áo mới. Áo số 9 hiện bỏ trống là một lựa chọn tiềm năng.

Gonzalo vừa trải qua một kỳ FIFA Club World Cup 2025 rực rỡ, ghi 4 bàn thắng và 1 kiến tạo để giành danh hiệu Vua phá lưới, góp công lớn giúp Real lọt vào bán kết. Sự bùng nổ này chấm dứt mọi nghi ngờ về khả năng thích nghi của tiền đạo 21 tuổi.

Việc Gonzalo bùng nổ đúng thời điểm - khi Endrick chấn thương và Mbappé vắng mặt vì đau dạ dày tại FIFA Club World Cup 2025 - giúp anh chiếm trọn niềm tin từ HLV Xabi Alonso. Từ một cầu thủ trẻ kiên nhẫn rèn giũa ở Castilla, Gonzalo ghi 5 bàn chỉ sau 10 trận đầu tiên cho đội một, sánh ngang thành tích khởi đầu của huyền thoại Butragueño và chỉ kém Raúl đúng 1 bàn.

Tổng cộng, kể từ khi gia nhập học viện Real vào năm 2014 ở tuổi 10, Gonzalo ghi tới 157 bàn cho các cấp độ trẻ. Anh từng đá hậu vệ phải trong những ngày đầu, nhưng nhanh chóng khẳng định mình ở vị trí tiền đạo dưới thời Arbeloa tại U19.

Tại Valdebebas, bản hợp đồng gia hạn của Gonzalo là nguồn cảm hứng cho thế hệ kế cận. Real không chỉ giữ chân một ngôi sao đang lên, mà còn tái khẳng định cam kết phát triển cầu thủ trẻ nội địa. Một thương vụ gia hạn mang tính biểu tượng - cả về tài năng lẫn tinh thần.

