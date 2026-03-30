Real Madrid vỡ mộng với Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck, mục tiêu hàng đầu cho hàng phòng ngự Real Madrid, gần như đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với Borussia Dortmund đến năm 2031.

Theo Fichajes, trung vệ người Đức từ lâu nằm trong danh sách theo dõi của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhờ sự điềm tĩnh, khả năng triển khai bóng bằng chân trái và tố chất thủ lĩnh hiếm có ở độ tuổi 26.

Trong bối cảnh Real Madrid đang lên kế hoạch trẻ hóa hàng thủ, Schlotterbeck được xem là mảnh ghép lý tưởng, bởi anh vừa đủ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, vừa còn nhiều dư địa phát triển. Những màn trình diễn ổn định của anh tại Bundesliga, đặc biệt trong màu áo Dortmund, đã thuyết phục hoàn toàn bộ phận tuyển trạch của "Los Blancos".

Tuy nhiên, mọi toan tính nhanh chóng đổ vỡ khi Dortmund phản ứng quyết liệt để giữ chân trụ cột của mình.

Real gặp khó trong thương vụ Nico Schlotterbeck.

Quyết định ở lại của Schlotterbeck không chỉ mang yếu tố chuyên môn mà còn đến từ sự ổn định. Tại Dortmund, anh là trung tâm của hệ thống phòng ngự và được đảm bảo vai trò rõ ràng, điều không dễ có tại Real Madrid, nơi mức độ cạnh tranh luôn ở mức khốc liệt. Bản hợp đồng mới cũng cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối giữa cầu thủ và CLB vùng Ruhr.

Trong khi đó, Real Madrid buộc phải chuyển hướng. Việc đánh mất Schlotterbeck khiến họ phải gấp rút tìm kiếm một phương án thay thế tương xứng, có thể là Ibrahima Konate (Liverpool) hay Karim Coulibaly (Werder Bremen).

