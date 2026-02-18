Real Madrid trở lại với bộ mặt của kẻ thống trị

Chiến thắng 1-0 tại Da Luz rạng sáng 18/2 cho thấy Real Madrid của Alvaro Arbeloa rút kinh nghiệm sau thất bại trước Mourinho và sẵn sàng khép lại mọi nghi ngờ tại Bernabeu.

Vini ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid đánh bại Benfica rạng sáng 18/2.

Ba tuần trước, Real Madrid rời Lisbon trong cảm giác bị tổn thương. Thất bại 2-4 trước Benfica của Jose Mourinho không chỉ khiến họ rơi xuống vòng play-off, mà còn phơi bày những điểm yếu trong cách tổ chức phòng ngự và kiểm soát tuyến giữa. Đó là đêm Real Madrid chơi như thể tin rằng danh tiếng đủ để đưa họ đi tiếp. Và họ đã trả giá.

Lần trở lại này khác hẳn. Không phải vì tỷ số 1-0 quá lớn. Mà vì cách Real Madrid kiểm soát trận đấu.

Bàn thắng của Vinicius và sự thay đổi về tâm thế

Alvaro Arbeloa cho thấy ông không quên những gì đã xảy ra. Real Madrid không còn lao vào thế trận mở. Họ không để Da Luz cuốn mình theo nhịp độ cuồng nhiệt.

Thay vào đó, Real Madrid đá chặt chẽ, kỷ luật và thực dụng. Sơ đồ 4-4-2 được triển khai với cự ly đội hình gọn gàng. Camavinga hỗ trợ bên trái, Valverde làm điều tương tự bên phải. Các khoảng trống từng bị khai thác trong thất bại trước đó gần như biến mất.

Real Madrid không cần quá nhiều cơ hội. Họ cần sự chắc chắn. Và khi cấu trúc được giữ vững, khoảnh khắc sẽ đến.

Bàn thắng của Vinicius ở phút 50 là điểm nhấn chuyên môn, nhưng ý nghĩa của nó còn lớn hơn. Trong một mùa giải phong độ không ổn định và những cuộc đàm phán hợp đồng chưa ngã ngũ, Vinicius vẫn biết cách xuất hiện đúng lúc.

Pha xử lý ấy cho thấy sự tự tin của một cầu thủ lớn. Anh không vội vàng. Không bị cuốn vào áp lực. Anh chọn góc sút, đưa bóng vào điểm cao nhất của khung thành.

Real Madrid cải thiện hình ảnh so với lần chạm trán Benfica gần nhất.

Nhưng sau khoảnh khắc đẹp đó, trận đấu chuyển hướng. Tình huống Vinicius cáo buộc Gianluca Prestianni có lời lẽ phân biệt chủng tộc khiến trận đấu gián đoạn. Trọng tài kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc của UEFA. Không khí trên sân chùng xuống.

Phản ứng từ Real Madrid rất rõ ràng. Arbeloa khẳng định đội bóng sẵn sàng rời sân nếu Vinicius yêu cầu. Tchouameni nói rằng “điều này không thể xảy ra”. Mbappe cho rằng nếu cáo buộc là đúng, hành vi đó không có chỗ trong Champions League.

Dù vậy, điều đáng chú ý là Real Madrid không để sự việc làm họ mất tập trung. Sau khi trận đấu trở lại, họ tiếp tục giữ nhịp, không mạo hiểm. Họ không bị cuốn vào cảm xúc. Đó là sự khác biệt lớn so với ba tuần trước.

Mourinho và cuộc đấu trí ngược chiều

Jose Mourinho từng được ca ngợi khi đánh bại Real Madrid tại Da Luz. Ông phơi bày sự mong manh nơi hàng thủ và buộc đối thủ phải chơi theo nhịp của Benfica. Khi ấy, Real Madrid bị cuốn vào một trận đấu hỗn loạn, nơi họ đánh mất kiểm soát.

Lần này, mọi thứ đảo chiều. Benfica khởi đầu hứng khởi, nhưng không duy trì được áp lực. Real Madrid không vội vàng. Họ kiên nhẫn chờ đối thủ lộ khoảng trống.

Mourinho kết thúc trận đấu trên khán đài sau tấm thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài. Ông chỉ trích cách Vinicius ăn mừng. Nhưng điều quan trọng hơn là Benfica không còn tạo ra cảm giác họ có thể áp đảo Real Madrid như trước.

Tuần sau, Real Madrid sẽ tái đấu Benfica tại Bernabeu.

Real Madrid không chơi xuất sắc theo nghĩa bùng nổ. Họ chơi như một đội bóng hiểu rõ giới hạn của mình và không vượt quá nó. Đó là thứ bản lĩnh mà Champions League đòi hỏi.

Chiến thắng 1-0 chưa quyết định điều gì. Bernabeu vẫn còn 90 phút phía trước. Mourinho hiểu rõ điều đó. Ông là người từng tạo nên nhiều màn lội ngược dòng không tưởng. Arbeloa cũng không chủ quan. Ông thừa nhận cần thêm một trận đấu rất tốt để hoàn tất nhiệm vụ.

Nhưng cảm giác lần này khác. Real Madrid bước vào trận lượt về với sự kiểm soát cả về tỷ số lẫn tâm thế. Họ không còn mong manh. Không còn để đối thủ dẫn dắt nhịp điệu.

Champions League luôn thử thách sự trưởng thành của một đội bóng. Thất bại trước Mourinho ba tuần trước là bài học đau đớn. Chiến thắng tại Da Luz cho thấy Alvaro Arbeloa và các học trò tiếp thu bài học ấy.

Tại Bernabeu, họ sẽ không chỉ bảo vệ lợi thế 1-0. Họ sẽ bảo vệ hình ảnh của một đội bóng biết cách đứng dậy sau vấp ngã, điều từng làm nên thương hiệu Real Madrid ở châu Âu.