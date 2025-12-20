Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real Madrid săn đón cầu thủ Hàn Quốc

  • Thứ bảy, 20/12/2025 16:41 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Real Madrid thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới Yang Min-hyeok, cầu thủ chạy cánh người Hàn Quốc thuộc biên chế Tottenham.

Real Madrid quan tâm đến Yang Min-hyeok.

Theo Defensa Central, Real Madrid có thể đưa ra mức phí ban đầu khoảng 4,4 triệu bảng, kèm theo 1,8 triệu bảng phụ phí tùy theo thành tích, để chiêu mộ Yang. Nếu thương vụ diễn ra, cầu thủ trẻ này nhiều khả năng sẽ khởi đầu hành trình tại Tây Ban Nha trong màu áo đội Real Madrid Castilla, trước khi được cân nhắc đôn lên đội một.

Ở tuổi 19, Yang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất châu Á hiện nay, dù anh vẫn chưa có lần ra sân chính thức nào cho đội một Tottenham.

Yang gia nhập Tottenham vào mùa hè năm 2024 với mức phí khoảng 3,5 triệu bảng từ Gangwon FC. Trước đó, anh gây tiếng vang lớn tại K League khi được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất năm 2024.

Sau khi ký hợp đồng dài hạn kéo dài 6 năm với Spurs, Yang chỉ chính thức sang châu Âu vào cuối năm, thời điểm mùa giải K League khép lại. Trong giai đoạn đầu thích nghi, cầu thủ này chủ yếu tập luyện tại trung tâm huấn luyện của Tottenham và theo học tiếng Anh.

Để tích lũy kinh nghiệm thi đấu, Yang được Tottenham cho mượn liên tiếp. Ở nửa sau mùa giải 2024/25, anh khoác áo QPR, trước khi tiếp tục được gửi sang Portsmouth ở mùa giải hiện tại.

Tất cả bàn thắng trận Real Madrid - Man City Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Real Madrid Real Madrid tottenham

Đọc tiếp

Van Persie nguy co bi sa thai hinh anh

Van Persie nguy cơ bị sa thải

5 giờ trước 12:01 20/12/2025

0

Feyenoord chìm trong khủng hoảng khi thua 7 trong 9 trận gần nhất, bao gồm 3 thất bại liên tiếp chỉ trong vòng hơn 10 ngày, khiến HLV Robin van Persie chịu áp lực lớn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý