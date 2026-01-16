Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid rao bán 4 cầu thủ

  • Thứ sáu, 16/1/2026 06:40 (GMT+7)
Real Madrid đang trải qua một giai đoạn đầy biến động và sẵn sàng chia tay nhiều cầu thủ để tiến hành cải tổ mạnh mẽ đội bóng.

Vinicius có thể bị rao bán nếu không cải thiện màn trình diễn. Ảnh: Reuters.

Theo Defensa Central, bầu không khí tại trung tâm huấn luyện Valdebebas đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Giới thượng tầng Real Madrid cho rằng sự thiếu quyết tâm cùng thái độ thi đấu hời hợt là điều không thể chấp nhận ở một đội bóng luôn đặt mục tiêu chinh phục mọi danh hiệu.

Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: bất kỳ cầu thủ nào không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn lẫn tinh thần chiến đấu đều có thể bị đưa lên thị trường chuyển nhượng.

Bốn cái tên đang bị đặt dấu hỏi lớn là Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Andriy Lunin và Fran Garcia. Ban lãnh đạo Real Madrid đánh giá phong độ của nhóm cầu thủ này sa sút trong thời gian qua, và thất bại trước Albacete chỉ được xem là “giọt nước tràn ly”.

Chủ tịch Florentino Perez được cho là bật đèn xanh cho việc lắng nghe các lời đề nghị dành cho bốn ngôi sao nói trên. Dù không ép buộc họ phải ra đi, Real Madrid sẵn sàng bán nếu nhận được mức giá hợp lý.

Quan điểm của CLB rất cứng rắn: không ai là bất khả xâm phạm nếu không thể hiện đúng đẳng cấp và tinh thần của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ngoài ra, phong độ của những cầu thủ trẻ như Dean Huijsen hay Arda Guler cũng gây thất vọng, song cả hai vẫn nhận được sự cảm thông nhất định do tuổi đời còn trẻ.

Trước mắt, các trận đấu tại La Liga sẽ là phép thử mang tính quyết định. Nếu các cầu thủ Real Madrid không sớm cải thiện phong độ, một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong đội hình hoàn toàn có thể xảy ra ngay trong mùa hè tới.

