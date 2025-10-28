Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid phẫn nộ với thẻ đỏ của Lunin

  • Thứ ba, 28/10/2025 08:36 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Trong cơn hỗn loạn cuối trận El Clasico, thủ môn Andriy Lunin bất ngờ trở thành nạn nhân của một quyết định gây tranh cãi.

Chỉ vì lao ra bảo vệ Vinicius Junior, người đồng đội đang bị cầu thủ Barcelona vây quanh, thủ thành người Ukraine phải nhận thẻ đỏ trực tiếp - điều khiến toàn bộ Real Madrid sửng sốt và phẫn nộ.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi Pedri bị truất quyền thi đấu. Vinicius, vốn đã rời sân sau khi bị thay ra, chạy từ khu vực kỹ thuật ra sân để ăn mừng thẻ đỏ của đối thủ. Hành động này khiến các cầu thủ Barca, đặc biệt là Ferran Torres và Balde, nổi giận lao đến chất vấn.

Nhìn thấy cảnh đó, Lunin lập tức lao ra bênh vực đồng đội, và trong giây lát, cuộc hỗn chiến bùng lên với những màn xô đẩy, tranh cãi dữ dội giữa hai băng ghế huấn luyện. Khi trật tự được vãn hồi, trọng tài Soto Grado rút thẻ đỏ dành cho Lunin - trong khi những người khác chỉ bị cảnh cáo.

Theo báo cáo sau trận, trọng tài cho rằng Lunin “rời khu vực kỹ thuật và tiến về phía băng ghế đối phương với thái độ hung hăng, buộc đồng đội phải can ngăn.” Tuy nhiên, Real Madrid cho rằng bản tường trình này hoàn toàn sai lệch.

Đội chủ nhà khẳng định Lunin không có hành động quá khích và chỉ hành xử tương tự như nhiều cầu thủ khác trong vụ ẩu đả. CLB đang chuẩn bị hồ sơ kháng cáo nhằm yêu cầu hủy thẻ đỏ, tin rằng thủ môn của họ “bị trừng phạt bất công chỉ vì đứng ra bảo vệ đồng đội”.

Sự việc càng khiến Real bức xúc hơn bởi Lunin vốn là một trong những cầu thủ điềm tĩnh nhất đội. Chính vì vậy, việc anh bị cáo buộc “hung hăng” trong biên bản của trọng tài càng khiến Los Blancos khó chấp nhận.

Real Madrid tin rằng công lý cần được trả lại cho một người chỉ đơn giản làm điều mà bất kỳ đồng đội tốt nào cũng sẽ làm: bảo vệ bạn mình.

Duy Luân

Real Madrd Soto Grado The Iceman Pedri Ferran Torres Vinicius Junior

