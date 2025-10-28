HLV Premier League thứ 4 sắp bị sa thải mùa này

HLV Vitor Pereira đứng trước nguy cơ bị sa thải khi Wolves rơi vào cuộc chiến trụ hạng khốc liệt phía trước.

Premier League đang vào mùa sa thải HLV.

Theo The Times, sau cuộc họp đầu tuần này, ban lãnh đạo Wolves đang cân nhắc đưa ra quyết định sa thải HLV Pereira sớm để cứu vãn đội bóng.

Hôm 26/10, Burnley giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Wolves ngay trên sân khách thuộc vòng 9 Premier League. Thất bại này đẩy Wolves vào tình thế nguy hiểm, khi đội bóng chưa thể tìm được chiến thắng nào sau 9 vòng đấu.

Wolves trở thành đội bóng duy nhất tại Premier League mùa này chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào. Thất bại trước Burnley càng làm nổi bật chuỗi trận đáng thất vọng của "Bầy sói", khi họ trở thành đội thứ ba trong lịch sử bóng đá Anh không thắng trận nào trong 9 vòng đầu ở hai mùa giải liên tiếp tại giải đấu cao nhất, sau Bury (1904/05 và 1905/06) và Sunderland (2015/16 và 2016/17).

Với tình hình hiện tại, Wolves đối mặt với nguy cơ rớt hạng ngày càng rõ rệt. Sau 9 vòng, "Bầy Sói" chỉ kiếm được 2 điểm sau 2 trận hoà và 7 trận thua. Theo Opta, xác suất rớt hạng của Wolves lúc này lên tới 95,4%. Chỉ có điều thần kỳ mới giúp họ sống sót vào cuối mùa.

Nếu Wolves tiếp tục thua Chelsea (ở vòng 4 League Cup) và Fulham (tại vòng 10 Ngoại hạng Anh) vào tuần này, HLV Pereira sẽ bị sa thải. Ông khả năng cao trở thành HLV Premier League thứ 4 bị sa thải mùa này, sau Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou (tại Nottingham Forest) và Graham Potter (tại West Ham).