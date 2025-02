Real Madrid nhận tin dữ

Chỉ vài giờ sau khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025 khép lại, Real Madrid mất Alaba, một trong những phương án chủ chốt ở hàng thủ. Trung vệ người Áo gặp vấn đề trong buổi tập và kết quả kiểm tra y tế cho thấy anh bị tổn thương ở cơ khép chân trái.

Điều này đồng nghĩa Alaba sẽ vắng mặt trong các trận đấu quan trọng gặp Leganés ở Copa del Rey, derby Madrid với Atletico Madrid ở La Liga, hay lượt đi vòng play-off Champions League gặp Man City

Theo AS, khả năng Alaba kịp trở lại cho trận play-off Champions League lượt về tại Bernabeu là rất mong manh, nếu không muốn nói là "bất khả thi".

Như vậy, Real Madrid gần như mất sạch hàng thủ khi cả Antonio Rüdiger và Eder Militao cũng không thể thi đấu. Áp lực dồn hết lên Aurelien Tchouameni và Nacho Fernandez, những người được xem là phương án thay thế bất đắc dĩ ở thời điểm này.

Ngoài mất Alaba, Real Madrid cũng sẽ không có Bellingham và Vinicius Jr trong trận đấu với Leganes. Theo thông tin từ Valdebebas, đây là quyết định nhằm tránh quá tải cho bộ đôi trụ cột do lịch thi đấu dày đặc.

Trong bối cảnh hàng thủ đang gặp khủng hoảng, Eduardo Camavinga mang đến tin vui khi đã bình phục chấn thương cơ đùi và có thể góp mặt trong trận derby với Atletico. Tuy nhiên, khả năng anh ra sân trước Leganes vẫn chưa được xác định.

Một cái tên khác có thể được trao cơ hội là Jacobo Ramon, tài năng trẻ từ học viện Castilla. Trong bối cảnh Vallejo khó ra sân, Jacobo đang có cơ hội lên đội một trong ít nhất 2-3 tuần tới để giúp Real Madrid vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Với việc hàng loạt trụ cột vắng mặt, Carlo Ancelotti đang đối mặt với cơn đau đầu thực sự. Trong bối cảnh lịch thi đấu căng thẳng và thử thách lớn trước mắt là Manchester City, Real Madrid phải tìm cách xoay sở với những gì họ có, dù có thể là một bài toán không hề dễ dàng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.