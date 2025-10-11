Real Madrid ngồi trên mỏ vàng

Dưới bàn tay của Alvaro Arbeloa, Real Madrid Castilla đang trở thành một “mỏ vàng” thực thụ.

Những viên ngọc trẻ mà Arbeloa gọt giũa ở Valdebebas giờ đây không chỉ khiến người hâm mộ háo hức, mà còn khiến thị trường chuyển nhượng phải ngước nhìn. Ba cái tên Joan Martinez, Cestero và Thiago Pitarch - mới hôm nào còn là những cậu nhóc ở đội U19 - nay đã được định giá 3 triệu euro mỗi người.

Từ “lò” La Fabrica đến bảng giá triệu USD

Castilla không chỉ thăng hoa trên sân cỏ sau chiến thắng ấn tượng trước Ponferradina, mà còn đang chứng kiến giá trị đội hình tăng vọt. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, tổng giá trị của đội bóng trẻ Hoàng gia Tây Ban Nha vượt 15 triệu euro, gấp ba lần so với con số 5 triệu trước khi mùa giải khởi tranh.

Sự tăng giá phi mã ấy mang đậm dấu ấn của Arbeloa - người từng là học trò của Jose Mourinho, giờ lại đang nổi danh trong vai trò “kiến trúc sư” của thế hệ Galacticos mới. Ba cầu thủ mà ông trực tiếp phát hiện và phát triển - Joan Martínez, Cestero, Thiago Pitarch - đều được trang định giá uy tín nâng lên mức 3 triệu euro. Một bước nhảy ngoạn mục đối với những cầu thủ chưa đầy 19 tuổi, phần lớn vẫn còn trong độ tuổi U19.

Cestero (19 tuổi) đang là hiện tượng tại Valdebebas. Từ vị trí dự bị ít người chú ý, tiền vệ trẻ trở thành “MVP ngầm” trong ba tháng qua nhờ lối chơi cơ động, thông minh và giàu năng lượng. Giới chuyên môn tại Castilla đều công nhận anh là phát hiện lớn nhất mùa này của Arbeloa.

Real Madrid đang sở hữu nhiều "viên ngọc thô".

Joan Martinez (18 tuổi) là một câu chuyện khác - của nghị lực và tái sinh. Trung vệ tài năng từng khiến Carlo Ancelotti chú ý trong mùa hè năm ngoái, trước khi một chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến anh phải nghỉ thi đấu suốt 424 ngày. Lần trở lại gần đây, với việc được Xabi Alonso triệu tập lên tập luyện cùng đội một, cho thấy Real Madrid vẫn tin tưởng tuyệt đối vào tương lai của “đứa con” La Fabrica này.

Thiago Pitarch (18 tuổi) là viên ngọc mới nhất Arbeloa tìm thấy. Màn trình diễn xuất sắc ở giai đoạn tiền mùa giải giúp anh được Xabi Alonso đôn lên đội một suốt một tháng, trong thời gian Jude Bellingham và Camavinga vắng mặt. Giờ đây, Thiago khoác áo U20 Tây Ban Nha dự World Cup, trở thành một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất của bóng đá châu Âu.

Bên cạnh bộ ba triệu USD này, Diego Aguado và Lamini Fati cũng đạt mức định giá 1 triệu euro mỗi người. Như vậy, Castilla hiện có ít nhất năm cầu thủ triệu phú, minh chứng cho sự thăng hoa của một thế hệ trẻ đang trưởng thành dưới tay Arbeloa.

HLV Arbeloa - “người chạm vào đâu cũng hóa vàng”

Không chỉ tạo ra giá trị trên sân, Arbeloa còn đang giúp Real Madrid thu về gần 18 triệu euro trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất. Tất cả đều mang dấu ấn của ông - từ khâu phát hiện đến phát triển cầu thủ trẻ.

Nico Paz từng là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Real Madrid.

Những Nico Paz, Chema, Jacobo Ramon và Yusi từng được Arbeloa dìu dắt từ đội U19. Giờ đây, họ đã trở thành nhân vật chính trong các thương vụ trị giá hàng triệu euro. Tổng cộng, bốn cầu thủ này đã mang về cho Real 17,5 triệu euro, trong đó ba người đã ra mắt đội một.

Arbeloa đang được nội bộ Real Madrid gọi bằng một biệt danh rất gợi hình: “mỏ vàng của Valdebebas”. Và 17,5 triệu euro có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng. Nếu tính thêm những cầu thủ đang được “giữ lại” như Gonzalo, Diego Aguado hay Fortea, giá trị thật của “hiệu ứng Arbeloa” có thể vượt mốc 30 triệu euro.

Thậm chí, trong mùa hè vừa qua, Real Madrid đã từ chối các lời đề nghị trị giá 10 triệu euro cho cặp đôi Aguado và Fortea, để giữ họ lại làm trụ cột của Castilla mùa này.

Real Madrid từ lâu đã nổi tiếng với việc chiêu mộ siêu sao, nhưng dưới thời Arbeloa, họ đang chứng kiến một xu hướng ngược: lò đào tạo nội sinh bắt đầu sinh lời mạnh mẽ.

Ở Valdebebas, nơi ánh đèn sân tập phản chiếu lên những đôi giày dính bụi của những cậu trai mới lớn, Arbeloa đang viết lại câu chuyện quen thuộc của Real Madrid theo cách rất riêng - ít hào nhoáng, nhưng hiệu quả và bền vững.

Những “triệu phú” trẻ như Cestero, Joan hay Thiago chỉ là chương mở đầu của hành trình ấy. Và nếu cứ tiếp tục theo đúng quỹ đạo này, người từng là hậu vệ kỷ luật nhất của Mourinho có thể sẽ trở thành người thầy vàng của thế hệ Galácticos kế tiếp.