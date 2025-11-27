Real Madrid - một trận thắng phơi bày thất bại

Mbappe ghi bốn bàn, Vinicius chơi xuất sắc, nhưng Real Madrid vẫn để lộ quá nhiều bất ổn khiến chiến thắng trước Olympiacos thuộc League Phase, Champions League khó mang lại sự yên tâm.

Mbappe ghi 4 bàn trước Olympiacos.

Real Madrid rời Piraeus (Hy Lạp) với ba điểm, Mbappe mang về bốn bàn, và Vinicius Jr chơi trận hay nhất trong nhiều tháng. Trên bề mặt, đó là một đêm “đạt yêu cầu”. Nhưng càng soi kỹ, trận thắng 4-3 này phơi bày nhiều hơn là nó che đậy.

HLV Xabi Alonso có thắng lợi bắt buộc phải có, nhưng ông không lấy lại được sự kiểm soát, không tạo ra cảm giác ổn định, và càng không giải quyết được những vết nứt kéo dài từ đầu mùa.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở Vinicius. Cầu thủ bị đồn là đang rạn nứt với HLV lại chính là người giật Real Madrid khỏi trạng thái bơ vơ. Anh vào trận với sự cam kết rất rõ, pressing mạnh, đòi bóng liên tục và thắng nhiều pha đối đầu.

Khi phần còn lại của đội bóng còn lúng túng, Valverde và Camavinga mất hút, Tchouaméni bị kéo căng như tấm bạt chống đỡ, Vinicius lại là người làm nhịp cho lối chơi. Anh không ghi bàn, nhưng ba đường chuyền mở ra khoảng trống cho Mbappe trong bảy phút là dấu ấn của một cầu thủ lớn đúng nghĩa.

Ở thời điểm mà các câu chuyện ngoài sân cỏ bao trùm lên anh, Vinicius lại mang tới phản ứng chuyên nghiệp nhất: trả lời bằng bóng đá.

Mbappe ghi bốn bàn và đó cũng là một điểm nhấn khác. Hai người phối hợp theo kiểu “đọc vị mà không cần tín hiệu”. Khi Vinicius vượt cánh, Mbappe bứt vào khoảng trống. Khi Vinicius kéo người, Mbappe chọn điểm rơi. Những pha dứt điểm của anh đều đơn giản về mặt kỹ thuật nhưng lạnh lùng, không chút do dự.

Đó là điều Madrid chờ đợi: một trận đấu mà Mbappe thực sự là Mbappe. Nhưng việc Real Madrid thắng nhờ hai cá nhân bùng nổ lại càng cho thấy vấn đề cốt lõi, họ phụ thuộc vào khoảnh khắc hơn là vào hệ thống.

Nếu Vinicius và Mbappe là hai cực sáng, thì mặt tối nằm ở tuyến dưới. Xabi Alonso không có lựa chọn khi phải dùng hàng thủ chắp vá, nhưng sự mong manh là quá rõ.

Olympiacos không phải đội bóng có chất lượng tấn công hàng đầu, nhưng mỗi quả tạt đều khiến Real Madrid hốt hoảng. Họ không kiểm soát được bóng bổng, không thể áp đặt nhịp, cũng không thể thoát pressing một cách mạch lạc. Một đội bóng muốn vô địch Champions League không thể run rẩy như vậy trước áp lực trung bình.

Real Madrid rời Hy Lạp với 3 điểm.

Điểm đáng lo nhất: Xabi Alonso không che giấu được sự bất an từ băng ghế chỉ đạo. Ông bị cuốn vào nhịp độ mà Real Madrid không muốn chơi. Đội bóng co lại sau bàn thua sớm, rồi bối rối khi bị ép sân. Không có phương án kéo đội ra khỏi vùng nguy hiểm.

Không có điểm tựa chiến thuật để trấn an. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi Vinicius tự mình đẩy nhịp độ lên. Một đội bóng lớn không thể chờ cảm hứng cá nhân giải cứu mãi như vậy.

Những nghi ngờ dồn lên Real Madrid không nằm ở kết quả. Họ thắng, và thắng trên sân khách của một đối thủ khó chịu. Nhưng một trận đấu có bốn bàn từ Mbappe lẽ ra phải đem lại cảm giác áp đảo, không phải cảm giác chông chênh.

Hàng thủ trận này là cảnh báo đỏ, còn tuyến giữa thì thiếu cá tính. Real Madrid cần một chiến thắng để thở, nhưng chiến thắng này không cho thấy họ đang đi đúng hướng. Nó khiến người ta hiểu rằng chỉ cần một đối thủ có Haaland phía trước, lỗ hổng sẽ bị xé toạc.

Ba điểm là cần thiết. Nhưng niềm tin? Vẫn đang bị đe dọa từng ngày.