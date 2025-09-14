Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real Madrid đưa trọng tài La Liga ra FIFA

  • Chủ nhật, 14/9/2025 08:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơn bão tranh cãi tại La Liga tiếp tục bùng nổ sau trận Real Madrid gặp Real Sociedad, khi Dean Huijsen phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và một bàn thắng của Kylian Mbappe bị từ chối.

Real Madrid chuẩn bị gửi đơn khiếu nại FIFA sau loạt tranh cãi trọng tài.

Quá bức xúc, Real Madrid thông qua kênh truyền hình chính thức Real Madrid TV tuyên bố gửi hồ sơ khiếu nại lên FIFA về những “sai sót trọng tài” ở mùa giải này cũng như mùa trước.

Điểm nóng nổ ra ở phút 32 tại sân Anoeta của Real Sociedad thuộc vòng 4 La Liga hôm 13/9, khi Huijsen phạm lỗi với Oyarzabal. Trọng tài Gil Manzano lập tức truất quyền thi đấu của trung vệ trẻ, cho rằng anh là “hậu vệ cuối cùng”, dù Eder Militao đứng gần đó đủ khả năng bọc lót. Điều đáng nói, tổ VAR dưới sự điều hành của Figueroa Vazquez cũng không yêu cầu trọng tài chính ra màn hình xem lại tình huống.

Ngay sau đó, Real Madrid TV công kích gay gắt: “Giải đấu này thật ô nhục. Real Madrid phải chơi thiếu người vì quyết định sai lầm. Huijsen bị đuổi, Xabi bị phạt thẻ vàng chỉ vì phản ứng - tất cả CĐV đều phẫn nộ. Đây là sự sỉ nhục với La Liga”. Bình luận viên còn cho rằng các trọng tài “bóp méo sự thật” khi biến một tình huống rõ ràng thành tranh cãi, tương tự như vụ việc liên quan đến Arda Güler trước đó.

Trong giờ nghỉ, Real Madrid TV tiếp tục chiếu lại băng hình những trận đấu mùa trước có sự tham gia của hai trọng tài này, từ Gil Manzano đến Figueroa Vazquez, và khẳng định: “Đây là một sự xấu hổ cho giải đấu. Công bằng nhất là phải cấm họ bắt các trận của Real Madrid”.

Đỉnh điểm, kênh truyền hình của CLB thông báo Real Madrid đang hoàn tất hồ sơ gửi FIFA, với mục đích “để những bất công này được ghi nhận và phân tích”. Đây là lần hiếm hoi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha công khai chỉ trích dữ dội giới trọng tài và chọn cách đưa sự việc ra cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới - động thái hứa hẹn khiến La Liga thêm phần nóng bỏng trong những tuần tới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hà Trang

Real Madrid FIFA Kylian Mbappe Gil Manzano Real Madrid TV Arda Güler Michael Moritz Leading

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý