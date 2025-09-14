Real Madrid đưa trọng tài La Liga ra FIFA

Cơn bão tranh cãi tại La Liga tiếp tục bùng nổ sau trận Real Madrid gặp Real Sociedad, khi Dean Huijsen phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và một bàn thắng của Kylian Mbappe bị từ chối.

Real Madrid chuẩn bị gửi đơn khiếu nại FIFA sau loạt tranh cãi trọng tài.

Quá bức xúc, Real Madrid thông qua kênh truyền hình chính thức Real Madrid TV tuyên bố gửi hồ sơ khiếu nại lên FIFA về những “sai sót trọng tài” ở mùa giải này cũng như mùa trước.

Điểm nóng nổ ra ở phút 32 tại sân Anoeta của Real Sociedad thuộc vòng 4 La Liga hôm 13/9, khi Huijsen phạm lỗi với Oyarzabal. Trọng tài Gil Manzano lập tức truất quyền thi đấu của trung vệ trẻ, cho rằng anh là “hậu vệ cuối cùng”, dù Eder Militao đứng gần đó đủ khả năng bọc lót. Điều đáng nói, tổ VAR dưới sự điều hành của Figueroa Vazquez cũng không yêu cầu trọng tài chính ra màn hình xem lại tình huống.

Ngay sau đó, Real Madrid TV công kích gay gắt: “Giải đấu này thật ô nhục. Real Madrid phải chơi thiếu người vì quyết định sai lầm. Huijsen bị đuổi, Xabi bị phạt thẻ vàng chỉ vì phản ứng - tất cả CĐV đều phẫn nộ. Đây là sự sỉ nhục với La Liga”. Bình luận viên còn cho rằng các trọng tài “bóp méo sự thật” khi biến một tình huống rõ ràng thành tranh cãi, tương tự như vụ việc liên quan đến Arda Güler trước đó.

Trong giờ nghỉ, Real Madrid TV tiếp tục chiếu lại băng hình những trận đấu mùa trước có sự tham gia của hai trọng tài này, từ Gil Manzano đến Figueroa Vazquez, và khẳng định: “Đây là một sự xấu hổ cho giải đấu. Công bằng nhất là phải cấm họ bắt các trận của Real Madrid”.

Đỉnh điểm, kênh truyền hình của CLB thông báo Real Madrid đang hoàn tất hồ sơ gửi FIFA, với mục đích “để những bất công này được ghi nhận và phân tích”. Đây là lần hiếm hoi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha công khai chỉ trích dữ dội giới trọng tài và chọn cách đưa sự việc ra cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới - động thái hứa hẹn khiến La Liga thêm phần nóng bỏng trong những tuần tới.