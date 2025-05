Real Madrid đón tân binh đầu tiên

Tối 16/5, truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Real Madrid đạt thỏa thuận chiêu mộ Dean Huijsen từ Bournemouth.

Tài năng trẻ Dean Huijsen trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Real trong hè 2025.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. Dean Huijsen đang tiến hành kiểm tra y tế và sẽ ký hợp đồng 5 năm với Real Madrid, kéo dài đến năm 2030.

"Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ chi 50 triệu bảng để mua trung vệ trẻ từ Bournemouth. Real Madrid đánh giá Huijsen là một tài năng hàng đầu, và tân HLV Xabi Alonso cũng rất mong muốn đưa anh về sân Bernabeu", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Ở thương vụ này, 10% phí chuyển nhượng sẽ được chuyển cho Juventus, đội bóng cũ của Huijsen. 5% còn lại sẽ được gửi về Malaga, nơi trung vệ này bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Đây là điều khoản nằm trong hợp đồng chuyển nhượng của Huijsen trong quá khứ.

Với việc hàng thủ liên tục bị tàn phá bởi chấn thương, đặc biệt David Alaba và Eder Militao nghỉ dài hạn, Real Madrid có lý do để sớm hoàn tất chữ ký của Huijsen. Sắp tới, Trent Alexander-Arnold cũng sẽ cập bến sân Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do.

Huijsen thu hút sự quan tâm của nhiều CLB Premier League nhưng chỉ muốn gia nhập Real Madrid. Mùa giải năm nay, trung vệ 20 tuổi thi đấu 30 trận cho Bournemouth tại Premier League, ghi 3 bàn và góp 1 kiến tạo. Huijsen thăng tiến nhanh chóng và đã được HLV Luis de la Fuente triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha, chơi hai trận tại Nations League.

Real quyết tâm thay đổi mạnh mẽ trong hè 2025 sau thất bại trước Arsenal ở tứ kết Champions League, cũng như đầu hàng trước Barcelona ở cuộc đua La Liga mùa này.