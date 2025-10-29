Real Madrid đòi UEFA bồi thường hàng triệu euro

Cuộc đối đầu pháp lý giữa Real Madrid và UEFA chưa dừng lại, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chuẩn bị yêu cầu bồi thường thiệt hại hàng triệu euro.

Real Madrid xem xét kiện UEFA đòi bồi thường hàng triệu euro.

Real Madrid đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến pháp lý lớn với UEFA sau khi Tòa án Cấp cao Madrid bác bỏ toàn bộ kháng cáo của UEFA, RFEF và La Liga liên quan đến vụ Super League. Phán quyết xác nhận UEFA lạm dụng vị thế thống trị và vi phạm quy tắc cạnh tranh trong Liên minh châu Âu.

Trên trang chủ, Real Madrid bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định này và khẳng định sẽ xem xét khởi kiện UEFA nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại “đáng kể” mà CLB cho rằng phải gánh chịu trong quá trình thúc đẩy Super League.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết đã nhiều lần thảo luận cùng UEFA trong năm 2025 nhưng không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến các vấn đề then chốt như minh bạch trong quản trị, sự bền vững tài chính, bảo vệ sức khỏe cầu thủ hay cải thiện trải nghiệm người hâm mộ. Real Madrid nhấn mạnh sự cần thiết của mô hình phát sóng dễ tiếp cận hơn trên phạm vi toàn cầu, giống như cách FIFA áp dụng tại Club World Cup.

CLB khẳng định sẽ tiếp tục hành động “vì lợi ích của bóng đá toàn cầu và người hâm mộ”, đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý để được bồi thường thiệt hại từ UEFA.

Cuộc xung đột giữa hai thế lực lớn nhất bóng đá châu Âu nhiều khả năng còn kéo dài, khi Super League vẫn là điểm nóng gây tranh cãi và Real Madrid tiếp tục đi đầu trong nỗ lực thay đổi trật tự bóng đá hiện nay.