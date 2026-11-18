AC Milan đang xúc tiến thương vụ Endrick bằng một đề nghị trị giá 70 triệu euro, trong đó có 60 triệu euro phí chuyển nhượng cố định và 10 triệu euro phụ phí.

Real cân nhắc bán Endrick trước lời đề nghị hấp dẫn từ AC Milan.

Theo TNT Sports, tỷ phú Gerry Cardinale cùng ban lãnh đạo Milan bắt đầu tiếp xúc với Real Madrid và Roc Nation, công ty đại diện cho Endrick. Đội chủ sân San Siro xem chân sút 20 tuổi là mục tiêu ưu tiên và sẵn sàng chi khoản tiền lớn để đưa anh về Italy.

Đề nghị của Milan có thể khiến kế hoạch ban đầu của Real Madrid thay đổi. Đội bóng Tây Ban Nha muốn để Endrick ra đi theo dạng cho mượn đến hết mùa giải, tương tự phương án từng áp dụng với Lyon mùa trước. Mục tiêu là giúp tiền đạo này có thêm thời gian thi đấu, lấy lại sự tự tin trước khi trở lại sân Bernabeu.

Tuy nhiên, Milan muốn giải quyết thương vụ bằng một bản hợp đồng dài hạn. Không chỉ trả phí chuyển nhượng đáng kể, đội bóng Italy còn sẵn sàng cải thiện mức lương hiện tại của Endrick, vốn vào khoảng 3 triệu euro mỗi mùa sau thuế. Hợp đồng của cầu thủ người Brazil với Real Madrid còn thời hạn đến năm 2030.

Real Madrid được cho là cởi mở hơn với khả năng bán Endrick, nhưng muốn cài vào thỏa thuận những điều khoản bảo vệ lợi ích lâu dài. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha yêu cầu quyền mua lại cầu thủ với mức phí 85 triệu euro. Thời hạn kích hoạt điều khoản kéo dài một hay hai năm vẫn chưa được xác định.

Ngoài ra, Real Madrid muốn có quyền ưu tiên cân bằng bất kỳ lời đề nghị nào trong tương lai dành cho Endrick. Điều khoản giúp họ hạn chế nguy cơ tiền đạo Brazil gia nhập Barcelona hoặc một đối thủ lớn khác tại châu Âu.

Dù vậy, HLV Jose Mourinho chưa bật đèn xanh cho Endrick ra đi bất chấp ông mới sử dụng tiền đạo này 7 trận với tổng cộng 141 phút. Lần duy nhất Endrick đá chính là trong chiến thắng 4-1 trước Sevilla hôm 18/10, khi anh thi đấu 70 phút.