RB Leipzig 0-1 Man City: Hậu vệ 'đốt lưới'

Chạm trán RB Leipzig vào rạng sáng 5/11, Man City có bàn mở tỷ số nhờ pha xử lý lóng ngóng của Lukeba.

Manchester City vừa trải qua hai trận thua liên tiếp tại Premier League. Ảnh: Reuters.

Cuộc so tài tại Red Bull Arena diễn ra trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang khát điểm để khẳng định vị thế và toan tính cho cuộc đua dài hơi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Về phía Man City, thầy trò Enzo Maresca bước vào chuyến hành quân đến đất Đức với tâm trạng không mấy vui vẻ sau trận thua cay đắng 0-1 ngay trên sân nhà trước Brighton tại Premier League.

Thất bại cay đắng khiến "The Citizens" chính thức để mất ngôi đầu bảng vào tay Arsenal. Dẫu vậy, tại sân chơi Champions League, Man City vẫn giữ được sự chủ động nhất định khi tích lũy được 6 điểm sau 3 lượt trận mở màn và tạm xếp thứ 10, trong đó điểm nhấn là chiến thắng tưng bừng 5-1 trước AEK Athens và 2-0 trước Porto, xen giữa thất bại trước Paris Saint-Germain.

Bên kia chiến tuyến, RB Leipzig cũng đang nỗ lực tìm lại chỗ đứng sau một mùa giải vắng bóng tại Champions League. Đoàn quân của Demichelis hiện chỉ xếp thứ 29 trên bảng xếp hạng Champions League với vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận.

Đại diện Bundesliga trải qua hai cú ngã nặng nề cùng với tỷ số 1-4 trước Como và Real Madrid, chỉ gỡ gạc lại bằng thắng lợi sít sao 1-0 trước PSV Eindhoven nhờ bàn thắng muộn của Brajan Gruda.

Dẫu vậy, tại đấu trường quốc nội, RB Leipzig lại đang bứt phá mạnh mẽ với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, gần nhất là khúc khải hoàn 2-0 trước Schalke 04 để leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Bundesliga.

Demichelis quyết tâm nối dài mạch phong độ ấn tượng này để giúp RB Leipzig nuôi hy vọng chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thua cay đắng trước các đối thủ đến từ nước Anh ở cúp châu Âu.

Xét về khía cạnh lực lượng, Man City đang nắm trong tay chiều sâu đội hình vượt trội khi trường hợp chấn thương duy nhất thuộc về Antoine Semenyo với vấn đề ở đầu gối. Huấn luyện viên Maresca có thể sẽ trao cơ hội đá chính trở lại cho Phil Foden, người từng lập hat-trick vào lưới AEK Athens, và Rayan Cherki, đồng nghĩa một trong số Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernandez hay Elliot Anderson sẽ phải nhường chỗ.

Nơi hàng phòng ngự, Marc Guehi đang thúc đẩy cơ hội đá chính bên cạnh Ruben Dias hoặc Abdukodir Khusanov, trong khi Josko Gvardiol có thể được thay thế bởi Nico O'Reilly ở hành lang cánh trái.

Đáng gờm nhất trên hàng công "The Citizens" vẫn là Erling Haaland, hung thần số một của Leipzig khi đã ghi tới 12 bàn sau 8 lần chạm trán đội bóng này trong sự nghiệp, bao gồm 5 pha lập công ở mùa giải 2022-23.

Đối với RB Leipzig, Demichelis tiếp tục đau đầu vì bài toán nhân sự khi Assan Ouedraogo và Marc Guiu chắc chắn vắng mặt, còn khả năng ra sân của trung vệ Maxime Esteve vẫn bỏ ngỏ sau va chạm ở trận gặp Schalke.

T iền đạo Christopher Nkunku vẫn chưa đảm bảo thể lực để chắc suất đá chính, khiến gánh nặng tấn công dồn lên vai Antonio Nusa, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Leipzig mùa này với 5 pha lập công, bên cạnh Brajan Gruda và Romulo Cardoso.

Ở khu vực trung lộ, Christoph Baumgartner nhiều khả năng sẽ tái xuất nhằm gia cố chất thép trước hàng tiền vệ cơ động của Man City. Một thế trận giằng co đầy toan tính chiến thuật giữa tinh thần đang lên của đại diện Bundesliga và đẳng cấp của thầy trò Maresca hứa hẹn sẽ mang đến màn đối đầu nảy lửa tại Red Bull Arena.

Enzo Fernandez ghi điểm trong màn ra mắt Man City Tối 5/9, Enzo Fernandez có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Manchester City, góp phần giúp đội nhà đánh bại Coventry ở vòng 3 Premier League 2026/27.